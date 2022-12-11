Ведение бизнеса

Управляющий ИП: как избежать переквалификации в трудовые отношения?

В данной статье разберем ошибки, которые допускают налогоплательщики при работе с Управляющим ИП, а также как избежать претензий по таким операциям.

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Управляющий ИП: как избежать переквалификации в трудовые отношения?
Иллюстрация: Учебно-консалтинговый центр «Разобраться в налогах»

Как начать работать с Управляющим ИП

Разберем по шагам действия, которые необходимо предпринять для начала работы с управляющим ИП.

Шаг 1

Найти исполнителя, который готов работать как управляющий ИП.

Важно избегать ситуации работы с бывшим директором компании или взаимозависимым лицом.

Плюсом для работы с Управляющим ИП будут обстоятельства:

  • ИП работает с другими заказчиками
  • ИП был зарегистрирован минимум за 3-6 месяцев до заключения договора на управление

Если Управляющий ИП в прошлом был сотрудником компании-заказчика, то будьте готовы обосновывать, почему с ним заключен договор на управление.

Примеры обоснования:

  • Исполнитель не хочет работать в качестве наемного директора, а развивает собственный бизнес в качестве Управляющего ИП, оказывает услуги разным компаниям.
  • Он будет оказывать компании не только услуги по управлению, но и, например, консультации по подбору персонала.
  • Это позволит компании больше зарабатывать. Обосновываем деловую цель на этапе планирования. Доход Управляющего ИП должен напрямую зависеть от показателей деятельности и это необходимо просчитывать и указать в техническом задании, акте.

Шаг 2

Протоколом собрания учредителей оформить:

  • внесение изменений в устав (новую редакцию устава)
  • расторжение трудового договора с директором компании
  • найм Управляющего ИП

Шаг 3

Разработать форму договора управления, технических заданий, акта оказанных услуг

Важно:

  • избегать формальных, рамочных договоров, актов, так как должны быть выведены показатели вознаграждения Управляющего
  • регулярно посредством отчетов, собраний контролировать эффективность работы Управляющего ИП, рост прибыли компании благодаря работе с Управляющим ИП

Шаг 4

Внести изменения в устав

Шаг 5

Внести изменения в договор банковского обслуживания и банковскую карточку

Судебная практика

На следующих примерах из судебной практики давайте рассмотрим аргументы налогового органа о получении необоснованной налоговой выгоды и как подготовиться к возможным претензиям:

  • иные кандидатуры на должность управляющего не предлагались и акционерами общества не рассматривались
  • общество являлось единственным заказчиком услуг по управлению
  • стоимость услуг по управлению общество отразило в составе расходов по налогу на прибыль, но вознаграждение в полном объеме не выплачено
  • договоры между обществом и ИП на оказание услуг по управлению не содержат подробное описание характера и виды необходимых заказчику услуг, их объемы, а также иных индивидуализирующие конкретные услуги признаки
  • деятельность управляющего подконтрольна совету директоров, что для обычного взаимодействия сторон в рамках договора возмездного оказания услуг с конкретным предметом не свойственно.
  • за выполнение работы предусмотрена ежемесячная установленная оплата, размер которой не зависит от фактического объема выполненных управляющим работ и услуг, а зависит от объема реализованной обществом продукции. При этом финансово-экономические показатели общества во внимание не принимаются.
  • ИП выполняет действия, характерные для работника общества.
  • несоразмерность фактически начисленного ИП вознаграждения размеру полученного финансового результата работы общества
  • после смены договора с трудового на ГПХ, функции не изменились, при этом вознаграждение управляющего относительно заработной платы директора выросла в несколько раз
  • выполняемая управляющим работа предполагает непрерывный процесс с личным участием, что характерно для трудового договора
  • ИП фактически подчинен правилам внутреннего трудового распорядка
  • вознаграждение управляющему ИП выплачивается систематически, а не по факту оказания услуг, без привязки к объемам оказанных услуг, степени их эффективности для общества
  • акты на оказание услуг не позволяют определить вид услуг, их объем и не могут являться доказательством факта оказания услуг
  • отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, информации о заключенных договорах и какой-либо иной проделанной Управляющим ИП работе за проработанный период не содержат.
Как видно из судебной практики, заключение договора с управляющим ИП без деловой цели и соответствующего экономического и документального обоснования, приводит к серьезным рискам для всего бизнеса.

Основание:

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 31.03.2021 N Ф08-2392/2021 по делу N А53-15452/2020

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.11.2021 N Ф04-6957/2021 по делу N А46-5115/2021

Соответственно, чтобы снизить риск претензий, необходимо:

  • Подбирать Управляющего ИП по результатам собеседования с разными кандидатами
  • Своевременно оплачивать работу Управляющего ИП. При отсутствии оплаты ИП должен требовать погашения задолженности и вести работу по взысканию долга
  • Подробно описать характер оказываемых услуг, их объем, результат для заказчика.
  • Оплата ИП должна зависеть от выполнения им показателей, предусмотренных договором, техническим заданием.
  • Наличие у ИП соответствующего опыта управления.
  • Регистрация ИП минимум за 3-6 месяцев до заключения с ним договора управления.

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