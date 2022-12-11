Управляющий ИП: как избежать переквалификации в трудовые отношения?

Как начать работать с Управляющим ИП

Разберем по шагам действия, которые необходимо предпринять для начала работы с управляющим ИП.

Шаг 1

Найти исполнителя, который готов работать как управляющий ИП.

Важно избегать ситуации работы с бывшим директором компании или взаимозависимым лицом.

Плюсом для работы с Управляющим ИП будут обстоятельства:

ИП работает с другими заказчиками

ИП был зарегистрирован минимум за 3-6 месяцев до заключения договора на управление

Если Управляющий ИП в прошлом был сотрудником компании-заказчика, то будьте готовы обосновывать, почему с ним заключен договор на управление.

Примеры обоснования:

Исполнитель не хочет работать в качестве наемного директора, а развивает собственный бизнес в качестве Управляющего ИП, оказывает услуги разным компаниям.

Он будет оказывать компании не только услуги по управлению, но и, например, консультации по подбору персонала.

Это позволит компании больше зарабатывать. Обосновываем деловую цель на этапе планирования. Доход Управляющего ИП должен напрямую зависеть от показателей деятельности и это необходимо просчитывать и указать в техническом задании, акте.

Шаг 2

Протоколом собрания учредителей оформить:

внесение изменений в устав (новую редакцию устава)

расторжение трудового договора с директором компании

найм Управляющего ИП

Шаг 3

Разработать форму договора управления, технических заданий, акта оказанных услуг

Важно:

избегать формальных, рамочных договоров, актов, так как должны быть выведены показатели вознаграждения Управляющего

регулярно посредством отчетов, собраний контролировать эффективность работы Управляющего ИП, рост прибыли компании благодаря работе с Управляющим ИП

Шаг 4

Внести изменения в устав

Шаг 5

Внести изменения в договор банковского обслуживания и банковскую карточку

Судебная практика

На следующих примерах из судебной практики давайте рассмотрим аргументы налогового органа о получении необоснованной налоговой выгоды и как подготовиться к возможным претензиям:

иные кандидатуры на должность управляющего не предлагались и акционерами общества не рассматривались

общество являлось единственным заказчиком услуг по управлению

стоимость услуг по управлению общество отразило в составе расходов по налогу на прибыль, но вознаграждение в полном объеме не выплачено

договоры между обществом и ИП на оказание услуг по управлению не содержат подробное описание характера и виды необходимых заказчику услуг, их объемы, а также иных индивидуализирующие конкретные услуги признаки

деятельность управляющего подконтрольна совету директоров, что для обычного взаимодействия сторон в рамках договора возмездного оказания услуг с конкретным предметом не свойственно.

за выполнение работы предусмотрена ежемесячная установленная оплата, размер которой не зависит от фактического объема выполненных управляющим работ и услуг, а зависит от объема реализованной обществом продукции. При этом финансово-экономические показатели общества во внимание не принимаются.

ИП выполняет действия, характерные для работника общества.

несоразмерность фактически начисленного ИП вознаграждения размеру полученного финансового результата работы общества

после смены договора с трудового на ГПХ, функции не изменились, при этом вознаграждение управляющего относительно заработной платы директора выросла в несколько раз

выполняемая управляющим работа предполагает непрерывный процесс с личным участием, что характерно для трудового договора

ИП фактически подчинен правилам внутреннего трудового распорядка

вознаграждение управляющему ИП выплачивается систематически, а не по факту оказания услуг, без привязки к объемам оказанных услуг, степени их эффективности для общества

акты на оказание услуг не позволяют определить вид услуг, их объем и не могут являться доказательством факта оказания услуг

отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, информации о заключенных договорах и какой-либо иной проделанной Управляющим ИП работе за проработанный период не содержат.

Как видно из судебной практики, заключение договора с управляющим ИП без деловой цели и соответствующего экономического и документального обоснования, приводит к серьезным рискам для всего бизнеса.

Основание:

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 31.03.2021 N Ф08-2392/2021 по делу N А53-15452/2020

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.11.2021 N Ф04-6957/2021 по делу N А46-5115/2021

Соответственно, чтобы снизить риск претензий, необходимо:

Подбирать Управляющего ИП по результатам собеседования с разными кандидатами

Своевременно оплачивать работу Управляющего ИП. При отсутствии оплаты ИП должен требовать погашения задолженности и вести работу по взысканию долга

Подробно описать характер оказываемых услуг, их объем, результат для заказчика.

Оплата ИП должна зависеть от выполнения им показателей, предусмотренных договором, техническим заданием.

Наличие у ИП соответствующего опыта управления.

Регистрация ИП минимум за 3-6 месяцев до заключения с ним договора управления.

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