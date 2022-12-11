Управляющий ИП: как избежать переквалификации в трудовые отношения?

Как начать работать с Управляющим ИП
Разберем по шагам действия, которые необходимо предпринять для начала работы с управляющим ИП.
Шаг 1
Найти исполнителя, который готов работать как управляющий ИП.
Важно избегать ситуации работы с бывшим директором компании или взаимозависимым лицом.
Плюсом для работы с Управляющим ИП будут обстоятельства:
- ИП работает с другими заказчиками
- ИП был зарегистрирован минимум за 3-6 месяцев до заключения договора на управление
Если Управляющий ИП в прошлом был сотрудником компании-заказчика, то будьте готовы обосновывать, почему с ним заключен договор на управление.
Примеры обоснования:
- Исполнитель не хочет работать в качестве наемного директора, а развивает собственный бизнес в качестве Управляющего ИП, оказывает услуги разным компаниям.
- Он будет оказывать компании не только услуги по управлению, но и, например, консультации по подбору персонала.
- Это позволит компании больше зарабатывать. Обосновываем деловую цель на этапе планирования. Доход Управляющего ИП должен напрямую зависеть от показателей деятельности и это необходимо просчитывать и указать в техническом задании, акте.
Шаг 2
Протоколом собрания учредителей оформить:
- внесение изменений в устав (новую редакцию устава)
- расторжение трудового договора с директором компании
- найм Управляющего ИП
Шаг 3
Разработать форму договора управления, технических заданий, акта оказанных услуг
Важно:
- избегать формальных, рамочных договоров, актов, так как должны быть выведены показатели вознаграждения Управляющего
- регулярно посредством отчетов, собраний контролировать эффективность работы Управляющего ИП, рост прибыли компании благодаря работе с Управляющим ИП
Шаг 4
Внести изменения в устав
Шаг 5
Внести изменения в договор банковского обслуживания и банковскую карточку
Судебная практика
На следующих примерах из судебной практики давайте рассмотрим аргументы налогового органа о получении необоснованной налоговой выгоды и как подготовиться к возможным претензиям:
- иные кандидатуры на должность управляющего не предлагались и акционерами общества не рассматривались
- общество являлось единственным заказчиком услуг по управлению
- стоимость услуг по управлению общество отразило в составе расходов по налогу на прибыль, но вознаграждение в полном объеме не выплачено
- договоры между обществом и ИП на оказание услуг по управлению не содержат подробное описание характера и виды необходимых заказчику услуг, их объемы, а также иных индивидуализирующие конкретные услуги признаки
- деятельность управляющего подконтрольна совету директоров, что для обычного взаимодействия сторон в рамках договора возмездного оказания услуг с конкретным предметом не свойственно.
- за выполнение работы предусмотрена ежемесячная установленная оплата, размер которой не зависит от фактического объема выполненных управляющим работ и услуг, а зависит от объема реализованной обществом продукции. При этом финансово-экономические показатели общества во внимание не принимаются.
- ИП выполняет действия, характерные для работника общества.
- несоразмерность фактически начисленного ИП вознаграждения размеру полученного финансового результата работы общества
- после смены договора с трудового на ГПХ, функции не изменились, при этом вознаграждение управляющего относительно заработной платы директора выросла в несколько раз
- выполняемая управляющим работа предполагает непрерывный процесс с личным участием, что характерно для трудового договора
- ИП фактически подчинен правилам внутреннего трудового распорядка
- вознаграждение управляющему ИП выплачивается систематически, а не по факту оказания услуг, без привязки к объемам оказанных услуг, степени их эффективности для общества
- акты на оказание услуг не позволяют определить вид услуг, их объем и не могут являться доказательством факта оказания услуг
- отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, информации о заключенных договорах и какой-либо иной проделанной Управляющим ИП работе за проработанный период не содержат.
Как видно из судебной практики, заключение договора с управляющим ИП без деловой цели и соответствующего экономического и документального обоснования, приводит к серьезным рискам для всего бизнеса.
Основание:
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 31.03.2021 N Ф08-2392/2021 по делу N А53-15452/2020
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.11.2021 N Ф04-6957/2021 по делу N А46-5115/2021
Соответственно, чтобы снизить риск претензий, необходимо:
- Подбирать Управляющего ИП по результатам собеседования с разными кандидатами
- Своевременно оплачивать работу Управляющего ИП. При отсутствии оплаты ИП должен требовать погашения задолженности и вести работу по взысканию долга
- Подробно описать характер оказываемых услуг, их объем, результат для заказчика.
- Оплата ИП должна зависеть от выполнения им показателей, предусмотренных договором, техническим заданием.
- Наличие у ИП соответствующего опыта управления.
- Регистрация ИП минимум за 3-6 месяцев до заключения с ним договора управления.
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