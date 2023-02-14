Что изменить в учетной политике на УСН на 2023 год

Изменения с 2023 года

С 2023 года в главе 26.2 НК нет поправок, которые требовали бы изменений в учетной политике для целей налогового учета на упрощенке. Но всем компаниям с 2023 года надо скорректировать рабочий план счетов из-за перехода на ЕНП и объединения фондов.

Внедрение ЕНП потребует добавление в рабочий план счетов нового субсчета к счету 68. Нумерацию и название можете выбрать самостоятельно.

Например, 68-9 «Единый налоговый платеж» или, как в программе 1С, 68.90 «Единый налоговый счет».

С 2023 года все налоги будут перечисляться не отдельными платежками, а единым налоговым платежом. При этом правила начисления налогов в бухучете по отдельности остались прежними, поэтому субсчета по ним не убирайте из рабочего плана счетов.

Из-за объединения ФСС и ПФР потребуется добавление дополнительного субсчета к счету 69, например 69-4 «Страховые взносы по единому тарифу». Он нужен, поскольку с 2023 года будет единый тариф взносов по пенсионному, медицинскому и социальному страхованию (п. 3 ст. 425 НК). Действующие субсчета по отдельным взносам не закрывайте, поскольку по раздельным взносам еще могут быть проверки ближайшие три года.

Ключевые положения Учетной политики при УСН

Организации на упрощенке формируют учетную политику для целей бухгалтерского учета в общем порядке (п. 1 ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 6 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). В учетной политике по бухучету нужно закрепить способы ведения бухучета применительно к виду деятельности. Если ИП не ведет бухгалтерский учет, от которого освобожден, учетную политику для целей бухгалтерского учета формировать не нужно (п. 1 ч. 2 ст. 6 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, ст. 346.24 НК).

Учетная политика по бухучету содержит:

ссылки на нормы законодательства, в соответствии с которыми ведется учет;

формы первичных документов, регистров бухучета и документов внутренней отчетности;

рабочий план счетов;

положение об инвентаризации;

методы оценки активов и обязательств;

порядок документооборота и обработки учетной информации;

способы контроля хозяйственных операций.

В налоговой учетной политике на упрощенке учтите возможные варианты учета, которые предусмотрены главой 26.2 НК для выбранного объекта. Не нужно дублировать положения и способы из НК. Достаточно обозначить ключевые моменты и дать ссылку на НК. Пропишите общие положения, например, на кого возложена обязанность вести налоговый учет, как ведется книга учета доходов и расходов, в каком виде оформляют налоговые регистры.

При объекте «доходы» пропишите в учетной политике на УСН общие положения, а также правила учета, которые присущи объекту налогообложения «доходы» и специфике вида деятельности. Укажите, на какие суммы уменьшается исчисленный налог и авансовый платеж при УСН или как учитывать целевое финансирование. Ставку налога указывать в учетной политике необязательно. Если указываете ставку, проверьте актуальность. Региональная ставка на 2023 год может быть снижена при УСН «доходы» до 1 процента.

При объекте «доходы минус расходы» пропишите в учетной политике на УСН общие положения, а также правила учета, которые присущи объекту налогообложения «доходы минус расходы» и специфике вида деятельности. Укажите в учетной политике способ учета основных средств, материалов, покупных товаров, нормативы по расходам на ГСМ, состав расходов в стоимости товаров, правила учета для убытков прошлых лет и т. д.

Как внести изменения в учетную политику при УСН

Чтобы изменить или дополнить учетную политику, нужно:

подготовить текст изменений или дополнений с их обоснованием;

определить дату, когда обновленная редакция учетной политики вступит в силу (например, 1 января следующего года);

утвердить изменения или дополнения в учетной политике приказом руководителя.

УП для целей бухгалтерского учета, упрощенцы могут менять только в следующих случаях:

Если меняются требования законодательства, которые регулируют порядок ведения бухучета, федеральные или отраслевые стандарты. Если организация внедряет новые способы бухучета, которые повысят качество информации об объекте бухучета. Например, переходит на компьютерную обработку данных. Если существенно меняются условия деятельности организации: смена собственников, реорганизация, отказ от какой-либо деятельности и т. д. Такие правила – в части 6 статьи 8 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ и пункте 10 ПБУ 1/2008.

Изменения в учетную политику для целей налогообложения можно внести в двух случаях. Первый случай – организация или ИП меняет выбранный метод учета, второй – изменилось законодательство. В течение календарного года скорректировать учетную политику по иным основаниям, кроме изменения законодательства, нельзя. Допустим, поправки вступают в силу задним числом с начала текущего года. Тогда изменения в учетную политику также могут действовать с начала года.

Основание: Письмо Минфина от 14.04.2009 № 03-03-06/1/240.

В зависимости от причины, по которой пришлось менять налоговую учетную политику, новые положения такого документа вступают в силу в разное время на основании абзаца 6 статьи 313 НК:

при смене метода учета – с начала нового налогового периода (с 1 января года, следующего за внесением изменений);

при изменении законодательства – не ранее даты вступления изменений в силу.

Дополнения в учетную политику для целей налогообложения нужно внести, если появятся новые виды деятельности, в отношении которых будет применяться упрощенка (абз. 7 ст. 313 НК). Дополнения вступят в силу с того отчетного периода, в котором налогоплательщик начнет вести новую деятельность или получит лицензию на новый вид деятельности.

Основание: Письма Минфина от 14.04.2009 № 03-03-06/1/240, от 03.10.2008 № 03-03-06/2/136

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