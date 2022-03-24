Пошаговый план подготовки к годовому отчету за 2021 год. Начиная со 2 января

Мы скрупулезно записали все, что происходило с нами со 2 января по сегодняшний день. Написали и уничтожили. Это последняя копия.

2 января.

Скинуть кота с ноутбука, в глубоких раздумьях, что первое открыть — ноут или холодильник. В итоге открыть Просекку и выпить всю бутылку в одного, закусывая позавчерашним оливье и погрузившись в размышления о бренности бытия.

4 января.

Зайти в ватсап в групповой чат «Работа», прочитать 38 новых сообщений, посмотреть фотки, поржать, написать 45 ответов.

10 января.

Повесить объявление о предстоящем собрании по «зуму». Получить 16 личных сообщений от своих бухов с вопросами про Zoom.

Два из которых будут уточнять: «А зума — это которая игра с лягушкой и шариками?»

12 января.

На рабочем столе создать файл с названием «План подготовки к годовому отчету», завести в нем три листика с названиями январь, февраль и март. Сохранить и закрыть...

13 и 14 января.

Встретить старый Новый год. Или проводить???

17 января.

Полдня разбираться с Zoom. Потом найти сисадмина, чтобы он установил и настроил его. Охрипнуть от крика «Вы че все такие тупые не можете подключиться». Попробовать сделать конференцию в Вотсапе и Телеге с тем же результатом.

Перенести собрание к себе домой.

20 января.

Провести собрание бухгалтерии у себя дома. Под домашние пельмени, селёдку под шубой, торт Муравейник, курицу гриль и Просекку. Разойтись за полночь после визита наряда полиции, вызванного соседями, впечатленными хоровым исполнением в караоке песни про шальную императрицу.

23 января.

Проснуться среди ночи в холодном поту с мыслью «послезавтра НДС!»... после чего перейти на круглосуточный режим работы.

25 января.

Отправить декларацию НДС, какая получилась, закрыв глаза.

26 января.

Отправить К1 к декларации НДС. Тоже закрыв глаза.

29 января.

Получить от ревизоров обработанные результаты инвентаризации ОС и запасов в трёх коробках из под снегурочки.

3 февраля.

Вникнуть в результаты инвентаризации и обалдеть: неделю плакать, два дня думать, потом найти «косячище», после чего приехать в офис и «гоняться с топором» за всей ревизорской группой.

10 февраля.

Получить требование о предоставлении пояснений к декларации НДС. Оправить К2, после чего получить звонок от налогового инспектора с вопросом «Вы че там, совсем, страх потеряли?».

Записать под диктовку, что поправить в декларации и сколько доплатить.

14 февраля.

День Святого Валентина. Опять собраться всем коллективом и петь хором в караоке песню «..угнала тебя, угнала...»

23 февраля.

Петь хором в караоке «Офицеры, ваше сердце под прицелом».

24 февраля.

Удивиться от новостей.

28 февраля.

Удивиться от курса доллара. Поехать в супермаркет и затариться гречкой и сахаром на все деньги.

8 марта.

Организовать скромный, чисто символический, междусобойчик в офисе («да задолбали уже эти праздники, сколько можно»), только для своих. Но потом разойтись, плюнуть на все и так напраздноваться, что танцевать на столе, размахивая одеждой над головой в знак освобождения и эмансипации.

13 марта.

Продолжать удивляться, хотя казалось бы куда еще, от цен и новостей.

18 марта.

Опытным путём, слегка подвинувшись рассудком, установить, что сайт ТКС Контур подвергся DDoS-атаке. Призадуматься...

21 марта.

Обнаружить рост цен на бумагу в 10 раз. В очередной раз удивиться.

27 марта.

Уволить всю бухгалтерию...

28 марта.

Отправить декларацию по прибыли как получилась, уже без разницы...

30 марта.

Написать заявление на увольнение.

31 марта.

После долгих уговоров передумать и переписать заявление на декретный отпуск.

30 июля.

Удалить с рабочего стола пустой файл с названием «План подготовки к годовому отчету».