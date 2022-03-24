Пошаговый план подготовки к годовому отчету за 2021 год. Начиная со 2 января

Мы скрупулезно записали все, что происходило с нами со 2 января по сегодняшний день. Написали и уничтожили. Это последняя копия.
- 2 января.
Скинуть кота с ноутбука, в глубоких раздумьях, что первое открыть — ноут или холодильник. В итоге открыть Просекку и выпить всю бутылку в одного, закусывая позавчерашним оливье и погрузившись в размышления о бренности бытия.
- 4 января.
Зайти в ватсап в групповой чат «Работа», прочитать 38 новых сообщений, посмотреть фотки, поржать, написать 45 ответов.
- 10 января.
Повесить объявление о предстоящем собрании по «зуму». Получить 16 личных сообщений от своих бухов с вопросами про Zoom.
Два из которых будут уточнять: «А зума — это которая игра с лягушкой и шариками?»
- 12 января.
На рабочем столе создать файл с названием «План подготовки к годовому отчету», завести в нем три листика с названиями январь, февраль и март. Сохранить и закрыть...
- 13 и 14 января.
Встретить старый Новый год. Или проводить???
- 17 января.
Полдня разбираться с Zoom. Потом найти сисадмина, чтобы он установил и настроил его. Охрипнуть от крика «Вы че все такие тупые не можете подключиться». Попробовать сделать конференцию в Вотсапе и Телеге с тем же результатом.
Перенести собрание к себе домой.
- 20 января.
Провести собрание бухгалтерии у себя дома. Под домашние пельмени, селёдку под шубой, торт Муравейник, курицу гриль и Просекку. Разойтись за полночь после визита наряда полиции, вызванного соседями, впечатленными хоровым исполнением в караоке песни про шальную императрицу.
- 23 января.
Проснуться среди ночи в холодном поту с мыслью «послезавтра НДС!»... после чего перейти на круглосуточный режим работы.
- 25 января.
Отправить декларацию НДС, какая получилась, закрыв глаза.
- 26 января.
Отправить К1 к декларации НДС. Тоже закрыв глаза.
- 29 января.
Получить от ревизоров обработанные результаты инвентаризации ОС и запасов в трёх коробках из под снегурочки.
- 3 февраля.
Вникнуть в результаты инвентаризации и обалдеть: неделю плакать, два дня думать, потом найти «косячище», после чего приехать в офис и «гоняться с топором» за всей ревизорской группой.
- 10 февраля.
Получить требование о предоставлении пояснений к декларации НДС. Оправить К2, после чего получить звонок от налогового инспектора с вопросом «Вы че там, совсем, страх потеряли?».
Записать под диктовку, что поправить в декларации и сколько доплатить.
- 14 февраля.
День Святого Валентина. Опять собраться всем коллективом и петь хором в караоке песню «..угнала тебя, угнала...»
- 23 февраля.
Петь хором в караоке «Офицеры, ваше сердце под прицелом».
- 24 февраля.
Удивиться от новостей.
- 28 февраля.
Удивиться от курса доллара. Поехать в супермаркет и затариться гречкой и сахаром на все деньги.
- 8 марта.
Организовать скромный, чисто символический, междусобойчик в офисе («да задолбали уже эти праздники, сколько можно»), только для своих. Но потом разойтись, плюнуть на все и так напраздноваться, что танцевать на столе, размахивая одеждой над головой в знак освобождения и эмансипации.
- 13 марта.
Продолжать удивляться, хотя казалось бы куда еще, от цен и новостей.
- 18 марта.
Опытным путём, слегка подвинувшись рассудком, установить, что сайт ТКС Контур подвергся DDoS-атаке. Призадуматься...
- 21 марта.
Обнаружить рост цен на бумагу в 10 раз. В очередной раз удивиться.
- 27 марта.
Уволить всю бухгалтерию...
- 28 марта.
Отправить декларацию по прибыли как получилась, уже без разницы...
- 30 марта.
Написать заявление на увольнение.
- 31 марта.
После долгих уговоров передумать и переписать заявление на декретный отпуск.
- 30 июля.
Удалить с рабочего стола пустой файл с названием «План подготовки к годовому отчету».