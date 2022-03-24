Бухгалтеры

Пошаговый план подготовки к годовому отчету за 2021 год. Начиная со 2 января

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Мы скрупулезно записали все, что происходило с нами со 2 января по сегодняшний день. Написали и уничтожили. Это последняя копия.

  • 2 января.

Скинуть кота с ноутбука, в глубоких раздумьях, что первое открыть — ноут или холодильник. В итоге открыть Просекку и выпить всю бутылку в одного, закусывая позавчерашним оливье и погрузившись в размышления о бренности бытия.

  • 4 января.

Зайти в ватсап в групповой чат «Работа», прочитать 38 новых сообщений, посмотреть фотки, поржать, написать 45 ответов.

  • 10 января.

Повесить объявление о предстоящем собрании по «зуму». Получить 16 личных сообщений от своих бухов с вопросами про Zoom.

Два из которых будут уточнять: «А зума — это которая игра с лягушкой и шариками?»

  • 12 января.

На рабочем столе создать файл с названием «План подготовки к годовому отчету», завести в нем три листика с названиями январь, февраль и март. Сохранить и закрыть...

  • 13 и 14 января.

Встретить старый Новый год. Или проводить???

  • 17 января.

Полдня разбираться с Zoom. Потом найти сисадмина, чтобы он установил и настроил его. Охрипнуть от крика «Вы че все такие тупые не можете подключиться». Попробовать сделать конференцию в Вотсапе и Телеге с тем же результатом.

Перенести собрание к себе домой.

  • 20 января.

Провести собрание бухгалтерии у себя дома. Под домашние пельмени, селёдку под шубой, торт Муравейник, курицу гриль и Просекку. Разойтись за полночь после визита наряда полиции, вызванного соседями, впечатленными хоровым исполнением в караоке песни про шальную императрицу.

  • 23 января.

Проснуться среди ночи в холодном поту с мыслью «послезавтра НДС!»... после чего перейти на круглосуточный режим работы.

  • 25 января.

Отправить декларацию НДС, какая получилась, закрыв глаза.

  • 26 января.

Отправить К1 к декларации НДС. Тоже закрыв глаза.

  • 29 января.

Получить от ревизоров обработанные результаты инвентаризации ОС и запасов в трёх коробках из под снегурочки.

  • 3 февраля.

Вникнуть в результаты инвентаризации и обалдеть: неделю плакать, два дня думать, потом найти «косячище», после чего приехать в офис и «гоняться с топором» за всей ревизорской группой.

  • 10 февраля.

Получить требование о предоставлении пояснений к декларации НДС. Оправить К2, после чего получить звонок от налогового инспектора с вопросом «Вы че там, совсем, страх потеряли?».

Записать под диктовку, что поправить в декларации и сколько доплатить.

  • 14 февраля.

День Святого Валентина. Опять собраться всем коллективом и петь хором в караоке песню «..угнала тебя, угнала...»

  • 23 февраля.

Петь хором в караоке «Офицеры, ваше сердце под прицелом».

  • 24 февраля.

Удивиться от новостей.

  • 28 февраля.

Удивиться от курса доллара. Поехать в супермаркет и затариться гречкой и сахаром на все деньги.

  • 8 марта.

Организовать скромный, чисто символический, междусобойчик в офисе («да задолбали уже эти праздники, сколько можно»), только для своих. Но потом разойтись, плюнуть на все и так напраздноваться, что танцевать на столе, размахивая одеждой над головой в знак освобождения и эмансипации.

  • 13 марта.

Продолжать удивляться, хотя казалось бы куда еще, от цен и новостей.

  • 18 марта.

Опытным путём, слегка подвинувшись рассудком, установить, что сайт ТКС Контур подвергся DDoS-атаке. Призадуматься...

  • 21 марта.

Обнаружить рост цен на бумагу в 10 раз. В очередной раз удивиться.

  • 27 марта.

Уволить всю бухгалтерию...

  • 28 марта.

Отправить декларацию по прибыли как получилась, уже без разницы...

  • 30 марта.

Написать заявление на увольнение.

  • 31 марта.

После долгих уговоров передумать и переписать заявление на декретный отпуск.

  • 30 июля.

Удалить с рабочего стола пустой файл с названием «План подготовки к годовому отчету».

Бухгалтерия ада слушает
Бухгалтерия ада слушает