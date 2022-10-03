Хороший специалист, уникальный специалист… Главное — у кого ружьё!

И факт наличия в составе их предприятия такого человека позволяет предприятию (отделу, подразделению, департаменту и т.п.) достигать прямо-таки невиданных высот производительности.

Лично я отношусь к этому крайне скептически, если не сказать — отрицательно. В моем понимании слово «уникальный», прежде всего, означает, что человек достигает своих показателей за счет некой технологии (тайных ритуалов, мистического знания, большой головы и т.д.) которой никто кроме него не владеет. Из этого я делаю вполне логичный, как мне кажется, вывод — уникальный специалист — это ужас предприятия!

Ведь это означает, что в организме предприятия существует орган, которой является очень важным, т.к. его высокие показатели встроены в процессы предприятия и именно под них заточены звенья цепочки как до, так и после этого человека. Но, при этом, этот «орган» по определению является не заменимым, ибо он «уникальный».

К тому же, в отличие от реального органа, человек может в любой момент прекратить свою деятельность на благо предприятия, не важно, по какой причине — решит уволиться или кирпич ему на голову упадет. Что станет с этим предприятием или подразделением?

Плюсом для предприятия может являться хороший специалист, т.е. — тот который делает свою работу выше средне-ожидаемого уровня или тратит на достижение результата меньше ресурсов, чем предприятие от него ждет. НО! При этом, предприятие знает, как он это делает. Хотя-бы в теории.

Конечно, наличие рецепта и умение варить борщ, все-таки разные вещи, но повар умеющий варить борщ по рецепту, хранящемуся в зашифрованном виде в его голове — несравнимо хуже.

Утверждение «Люди — наш главный капитал» красиво и приятно звучит. Кому не понравится чувствовать себя любимого «главным капиталом» своей фирмы? Но для предприятия, такая ситуация является потенциальной опасностью, крючком на котором оно находится у этого «уникального специалиста».

Я думаю, что утверждение «Наш главный капитал — люди + знания и технологии» отражает гораздо более устойчивую и безопасную позицию.

Следствием всего сказанного является то, что любому предприятию, использующему труд уникальных специалистов, стоит позаботится о том, чтобы сделать их настолько менее уникальными, насколько это вообще возможно. Просто, чтобы спокойнее смотреть в будущее.