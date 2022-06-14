СТРАННОСТИ УФНС. Как компания меняла юридический адрес. Часть 3. Окончание

Ничто не предвещало беды, но тут налоговой орган присылает решение об отказе в государственной регистрации.

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Часть 1.

Часть 2.

           После поступления жалобы на решение об отказе, приехали сотрудники налоговый инспекции, предварительно связавшись с директором компании. При чем интересный момент, на объект с проверкой по жалобе прибыли те же сотрудники инспекции, которые составляли акт, по результатам которого было отказное решение.

           Проверяющие были с видеокамерой, все зафиксировали и занесли в протокол и попросили директора компании расписаться в протоколе.

           До вынесения решения УФНС по жалобе на решение об отказе в регистрации, в ЕРГЮЛ запись о недостоверности адресу убрали и внесли новый адрес.

           НО РЕШЕНИЕ УФНС ПО ЖАЛОБЕ было, мягко сказать, немного странным.

Цитирую дословно итоговое и решения по жалобе:

«По состоянию на текущую дату, в ЕГРЮЛ информация о недостоверности сведений в части адреса (места нахождения) юридического лица отсутствует.

Исходя из изложенного, в связи с отсутствием предмета обжалования, Управление считает жалобу подлежащей оставлению без удовлетворения в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 25.6 Закона № 129-Ф».

Что же получилось. Общество подало документы на регистрацию изменения адреса, инспекция вынесла решение об отказе в регистрации изменений адреса и делает запись в ЕГРЮЛ отметку о недостоверности адреса, мы подаем жалобы в УФНС, сотрудники инспекции еще раз осмотрели объект и убрали недостоверный адрес и подтвердили новый юридический адрес. В связи с чем УФНС отказала в рассмотрении жалобы в связи с отсутствием предмета обжалования. Были насмотрены варианты подачи повторно заявления о смене адреса, но на этот же, новый адрес и скорее всего эпопея повторилась бы. Поэтому, пошли по варианту обжалования.

И вот что странно, если инспекции и управления налоговых служб позволяют себе такое в данном случае, то инспекции и управления могут себе позволить больше, зайдя далеко за пределы вышеописанной ситуации, то о каком праве в налоговом отношениях вообще идет речь. На мой взгляд как минимум все акты налоговых органов и результаты по ним должны публиковаться если не в открытых источниках, то хотя бы в справочно-правовых системах, но налоговая номенклатура прикрывается налоговой тайной.

Может быть вопрос в другом? Почему такая ситуация произошла? В том городе, где зарегистрирована это компания очень активизировались правоохранительные органы по направлению госзакупок дорожного строительства. Это, привлечение по 159 УК РФ по госзакупкам и излишние контрольные налоговые мероприятия.

К слову, будет сказать, что ФСБ в этом городе «накрыло» несколько налоговых инспекторов, покровительствовавших одной из компаний крупный компаний занимающейся дорожным строительством (из сюжета по телевизионному каналу). И практически одновременно с этим были приговорены к отбыванию наказания в виде лишения свободы участники «обнальной площадки», кстати, у одного из участников «обнальной площадки» супруга была не последним сотрудником налогового органа.

По всей видимости, правоохранительные органы как-то задействуют налоговые органы в своих мероприятиях. Но это лишь мои наблюдения и умозаключения. Но это частности и не имеет отношении к общим вопросам налоговых правоотношений.

Вот такая история.

Буду рад помочь в вопросах налоговых правоотношений и не только.

 

С уважением,

Константин Чупырь, юрист налоговый консультант

Палата Налоговых Консультантов

https://t.me/KonstantinChupyr

Константин Чупырь
Константин Чупырь

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