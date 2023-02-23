Субсидиарная ответственность. Взаимодействие с фирмами-однодневками больше не работает

Схема: зарабатывание на неуплате налогов и сборов с последующим бросанием компании

На сегодняшний день эта схема практически не работает от слова совсем потому, что налоговый орган научился подобное пресекать.

Махинации с налогами и налоговыми платежами если и доступны наверно только для крупных компаний, для которых персонально разрабатываются схемы использования льгот, особенностей бизнес-процессов, дыр в законодательстве.

Большинству же компания – это непозволительно дорогая роскошь. Ранее легкая и удобная схема взаимодействия с фирмами-однодневками разрушена.

Выявление схем работы с однодневками налоговыми органами доведена до автоматизма. Налоговым инспекторам остается только наработать доказательства и вменить недоимку.

Опытные инспекторы со своего рабочего места способны побудить налогоплательщика, достаточно нескольких встреч с налогоплательщиком и последний уплачивает недоимку даже за ту компанию, которая должна была оплатить налоги.

Схема работа с однодневками также активно пресекается судами. Практически в 99 спорах из 100 суды поддерживают мытарей.

Попытка бросить компанию с налоговыми долгами или попытка перекинуть бизнес на другую компанию и бросить предыдущую, потерпят фиаско.

Налоговая сможет:

взыскать налоги с фирмы, на которую вы перевели бизнес (п. 2 ст. 45 НК) (речь о ситуациях до введения положений о ЕНС);

Из свежих судебных актов:

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.03.2022 № Ф07-1528/2022 по делу № А13-12450/2017.

Налоговый орган обратился в суд с требованием о признании налогоплательщика и компаний взаимозависимыми организациями и о взыскании задолженности налогоплательщика с компаний.

Суд пришел к выводу, что все организации являются взаимозависимыми в связи с их подконтрольностью одному лицу, налогоплательщик перевел на компании выручку, персонал, покупателей, что привело к падению выручки налогоплательщика.

Суд удовлетворил требования налогового органа и взыскал недоимку налогоплательщика с взаимозависимых компаний в порядке подп. 2 п. 2 ст. 45 НК, указав на представление налоговым органом доказательств, свидетельствующих о передаче налогоплательщиком бизнеса взаимозависимым лицам с целью уклонения от уплаты налогов, доначисленных ему по результатам проверки.

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 04.02.2022 № Ф09-9642/21 по делу № А60-14923/2021.

Налоговый орган в порядке подп. 2 п. 2 ст. 45 НК обратился в суд с требованием о взыскании недоимки взаимозависимого лица налогоплательщика за счет самого налогоплательщика в связи с отсутствием у взаимозависимого лица имущества, достаточного для исполнения налоговой обязанности.

Суд удовлетворил требование налогового органа, поскольку налоговый орган представил достаточные доказательства того, что налогоплательщик был образован с целью фактического перевода деятельности взаимозависимого лица на налогоплательщика: совпадение вида деятельности, историческое совпадение учредителей обществ, совпадение IP-адреса, сходные названия, сходные печати, бланки писем организаций, адреса электронной почты, совпадение контрагентов и договоров с ними.

Совокупность перечисленных обстоятельств позволила суду принять решение о наличии «иной зависимости» формально независимых лиц на основании п. 2 ст. 45.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 25.01.2022 № Ф06-12664/2021 по делу № А12-2386/2021.

Налоговый орган обратился в суд с требованием о признании налогоплательщиков взаимозависимыми организациями и взыскании с них сумм недоимки, образовавшейся в результате согласованных действий таких лиц.

Суд в ходе разбирательства установил, что организации создали схему по реализации изготовленной продукции через подконтрольных посредников-комиссионеров, что привело к неполучению производителем продукции денежных средств для уплаты налогов.

Суд признал, что перезаключение договоров на посредников можно рассматривать как одну из форм передачи имущественных прав, а именно прав на получение доходов от деятельности производителя, что позволяет применить п. 2 ст. 45 НК и обратить взыскание на имущество взаимозависимых лиц.

Поскольку налоговый орган предпринял необходимые меры по взысканию задолженности с налогоплательщика, суд удовлетворил требование о признании лиц взаимозависимыми и взыскании с них недоимки.

взыскать налоги лично в порядке субсидиарной ответственности через банкротство или вне банкротства (ст. 61.11 Закона о банкротстве);

взыскать налоги лично, через гражданский иск в уголовном деле по налоговому преступлению (постановление КС от 8 декабря 2017 г. № 39-П).

К месту было бы сказать, что по общему правилу с физических лиц, обвиняемых в совершении налоговых преступлений, вред в размере подлежащих зачислению в бюджет налогов и пеней, причиненный бюджету публично-правового образования, нельзя взыскать, пока в ЕГРЮЛ не внесены сведения о прекращении организации-налогоплательщика либо суд не установил, что данная организация является фактически недействующей и (или) что с нее либо с лиц, привлекаемых к ответственности по ее долгам, невозможно взыскать налоговую недоимку и пени на основании норм налогового и гражданского законодательства. Исключение составляют случаи, когда установлено, что организация-налогоплательщик служит лишь прикрытием для действий контролирующего ее физического лица.

Т. е. шансов «проскочить» от ока мытарей и судов при работе с однодневками практически нулевые.

Следующая публикация про субсидиарную ответственность и про схемы 23.03.2023.

Ваш юрист и налоговый консультант,

эксперт при уполномоченном по защите прав предпринимателей,

член Союза Палаты Налоговых Консультантов России,

Константин Чупырь.