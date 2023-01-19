Клерк. Люди. 2022

Год получился насыщенным, сложным и очень интересным. Каждый из наших ребят одерживал свои победы, боролся с трудностями, и, чего греха таить, принимал свои поражения.
Свой календарный год в Клерке я начала с 1 марта, поэтому вся информация достоверная, но не очень полная. В комментариях можно меня поправлять.
Если в интересных цифрах:
1. Команда сильно выросла. С марта прошлого года с нами работает на 62 человека больше.
2. 45 раз поздравили друг друга с днём рождения (Цифры могут не биться. Но у нас есть скрытные ребята).
3. 3 раза досрочно завершили прохождение испытательного срока.
4. Несколько раз повышались и кадрово менялись. Эта участь постигла отдел продаж, разработку и редакцию.
5. 50 км в горы и обратно.
6. Провели 1 (но какой! 😅) тренинг для отдела продаж.
7. Отгуляли 2 корпоратива.
8. И закончили год с 1 картой желаний.
9. Ходили на квизы (и даже унесли призовые места).
Ключевые и забавные точки из нашей жизни за этот год:
Март:
1. Отметили 8 марта пиццей и квизом для компании. По отзывам получилось спорно, но я до сих пор иногда вспоминаю про потребность в офисной весложке.
2. Почти пробежали «ЗаБег», но его, к сожалению, отменили. Но это навело на мысль о корпоративных пробежках (в них мы даже преуспели).
Апрель:
1. Провели мемный конкурс (было забавно) Вот, кстати, победители.
2. Радовались новым шторам и не думали о ремонте в том масштабе, который произошел.
Май:
1. Начали турнир по настольному теннису среди парней.
2. И как раз здесь разработка каталась в горы (вот тут можно почитать и даже посмотреть)
Июнь:
1. Провели тренинг для отдела продаж.
Июль:
1. Бегали по утрам в парке 5 км. Я сдалась почти сразу, но фаундер и исполнительный директор справлялись с задачей на ура (читаем здесь)
2. Рисовали карту желаний.
Август:
1. Провели корпоратив.
2. Били внутренние рекорды.
Сентябрь:
1. Завершили турнир по настольно теннису (да-да, три месяца, долго, но от этого не менее феерично).
2. Радовались успехам внутри отделов.
3. Опять били рекорды в отделах продаж.
Октябрь:
1. Сформировали HR департамент.
2. Успешно запустили удаленный отдел продаж.
3. Награждались медалями (читаем здесь).
Ноябрь:
1. Вы не поверите, но опять били рекорды).
2. Работали над реферальной программой.
3. Ходили на квизы.
Декабрь:
1. Провели корпоратив.
2. Провели «Тайного Санту» на 80+ человек.
Это про и для людей. Безусловно мы работали и с вакансиями (всем сердцем люблю редакцию с её задачками и разработку, с которой мы до сих пор боремся).
Кстати, планы по расширению на 23 год поистине грандиозные. Приглашаю вас к нам в компанию (сложно, драйвово, конкурентно и интересно). Подпишись на обновление и следи за вакансиями, верю в тебя, мой идеальный кандидат (вот сюда можно сделать тык).
Не без проблем и сложностей, но мы с департаментом справляемся.
Запилили крутой блок по обучению для менеджеров отдела продаж. Разрабатываем планы адаптации.
Много работали с удалёнкой.
Писали HR стратегию на 23 год и очень много слушали про йогу и медитацию.
Учили ребят и учились у них сами. Проводили микро-тренинги. Собирались и играли в настолки.
Отмечали завершение месяца и еще много чего.
Раз отчеты о проделанной работе теперь будут ежемесячными для трибуны – ввожу свою рубрику «Спасибо». И сегодня хочу поблагодарить вот этого человека за крутые визуалы и снисхождение к ТЗ по типу «Сделай красиво, как умеешь, тыждизайнер»
Планы на 2023? Грандиозные. Растем. Заботимся друг о друге. Прокачиваемся.
Вот как-то так.