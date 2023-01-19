Клерк. Люди. 2022

Год получился насыщенным, сложным и очень интересным. Каждый из наших ребят одерживал свои победы, боролся с трудностями, и, чего греха таить, принимал свои поражения.

Свой календарный год в Клерке я начала с 1 марта, поэтому вся информация достоверная, но не очень полная. В комментариях можно меня поправлять.

Если в интересных цифрах:

1. Команда сильно выросла. С марта прошлого года с нами работает на 62 человека больше.

2. 45 раз поздравили друг друга с днём рождения (Цифры могут не биться. Но у нас есть скрытные ребята).

3. 3 раза досрочно завершили прохождение испытательного срока.

4. Несколько раз повышались и кадрово менялись. Эта участь постигла отдел продаж, разработку и редакцию.

5. 50 км в горы и обратно.

6. Провели 1 (но какой! 😅) тренинг для отдела продаж.

7. Отгуляли 2 корпоратива.

8. И закончили год с 1 картой желаний.

9. Ходили на квизы (и даже унесли призовые места).

Ключевые и забавные точки из нашей жизни за этот год:

Март:

1. Отметили 8 марта пиццей и квизом для компании. По отзывам получилось спорно, но я до сих пор иногда вспоминаю про потребность в офисной весложке.

2. Почти пробежали «ЗаБег», но его, к сожалению, отменили. Но это навело на мысль о корпоративных пробежках (в них мы даже преуспели).

Апрель:

1. Провели мемный конкурс (было забавно) Вот, кстати, победители.

2. Радовались новым шторам и не думали о ремонте в том масштабе, который произошел.

Май:

1. Начали турнир по настольному теннису среди парней.

Тройка победителей

2. И как раз здесь разработка каталась в горы (вот тут можно почитать и даже посмотреть)

Июнь:

1. Провели тренинг для отдела продаж.

Июль:

1. Бегали по утрам в парке 5 км. Я сдалась почти сразу, но фаундер и исполнительный директор справлялись с задачей на ура (читаем здесь)

2. Рисовали карту желаний.

Август:

1. Провели корпоратив.

2. Били внутренние рекорды.

Сентябрь:

1. Завершили турнир по настольно теннису (да-да, три месяца, долго, но от этого не менее феерично).

2. Радовались успехам внутри отделов.

3. Опять били рекорды в отделах продаж.

Октябрь:

1. Сформировали HR департамент.

2. Успешно запустили удаленный отдел продаж.

3. Награждались медалями (читаем здесь).

Ноябрь:

1. Вы не поверите, но опять били рекорды).

2. Работали над реферальной программой.

3. Ходили на квизы.

Декабрь:

1. Провели корпоратив.

2. Провели «Тайного Санту» на 80+ человек.

Это про и для людей. Безусловно мы работали и с вакансиями (всем сердцем люблю редакцию с её задачками и разработку, с которой мы до сих пор боремся).

Кстати, планы по расширению на 23 год поистине грандиозные. Приглашаю вас к нам в компанию (сложно, драйвово, конкурентно и интересно). Подпишись на обновление и следи за вакансиями, верю в тебя, мой идеальный кандидат (вот сюда можно сделать тык).

Не без проблем и сложностей, но мы с департаментом справляемся.

Запилили крутой блок по обучению для менеджеров отдела продаж. Разрабатываем планы адаптации.

Много работали с удалёнкой.

Писали HR стратегию на 23 год и очень много слушали про йогу и медитацию.

Учили ребят и учились у них сами. Проводили микро-тренинги. Собирались и играли в настолки.

Отмечали завершение месяца и еще много чего.

Раз отчеты о проделанной работе теперь будут ежемесячными для трибуны – ввожу свою рубрику «Спасибо». И сегодня хочу поблагодарить вот этого человека за крутые визуалы и снисхождение к ТЗ по типу «Сделай красиво, как умеешь, тыждизайнер»

Графический дизайнер Кирилл

Планы на 2023? Грандиозные. Растем. Заботимся друг о друге. Прокачиваемся.

Вот как-то так.