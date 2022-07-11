ЕГАИСа на вас нет! Или как купить пару досок и влететь на штраф

Все началось с того, что наш клиент купил в «Леруа Мерлен» пару досочек. Рублей на 600 примерно. Но незадача в том, что сделал он это от имени юрлица: т. е. продажа оформлена не простым кассовым чеком, а накладной, в которой в графе «покупатель» — все реквизиты юрлица. Казалось бы что такого, обычное дело. Да, но нет: наш покупатель не был зарегистрирован в системе ЛесЕГАИС и, соответственно, не внес в нее информацию о совершении сделок с древесиной! А штраф за это — от 100 тыс. руб. (см. КоАП РФ, ст. 8.28.1). Сто штук за покупку ценой в 600 рублей? Да!

Именно после этого случая я решил собрать в одном месте информацию о всех существующих в России системах контроля за движением разных товаров. Чтобы, покупая очередную «деревяшку», клиенты могли проверить, не попали ли на какие-нибудь новые для себя обязанности. Описать каждую систему — жизни не хватит, поэтому дам только основные данные и ссылки, а дальше вы уж сами.

Итак, погнали:

Алкоголь и спиртосодержащая продукция

Система: ЕГАИС — Единая Государственная Автоматизированная Информационная Система (с нее то все и началось!).

Сайты: https://egais.ru/ и https://public.fsrar.ru/

Древесина и продукция ее переработки

Система: ЛесЕГАИС

Перечень продукции: Распоряжение Правительства РФ № 1047-р от 13.06.2014г. (ред. от 20.04.2022г.)

Сайт: https://lesegais.ru/

Табак, шубы, обувь, одежда, шины, молочная продукция, духи, фотоаппараты, лекарства, вода в бутылках

Система: Обязательная маркировка средствами идентификации.

Перечень маркируемых товаров: Распоряжение Правительства РФ № 792-о от 28.04.2018г. (ред. от 24.02.2022г.)

Сайт: https://честныйзнак.рф/

Импортные товары: холодильники, автопогрузчики, бульдозеры, стиральные машины, мониторы, самоходное оборудование, детские коляски, детские автокресла

Система: НСПТ — Национальная Система Прослеживаемости Товаров

Перечень товаров: Постановление Правительства РФ № 1110 от 01.07.2021г.

Сайт: https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/spt/

Животные и сельхозпродукция с ветеринарными сертификатами

Система: ФГИС «Меркурий»

Перечень: Приказ Минсельхоза РФ № 648 от 18.12.2015г. (ред. от 15.04.2019г.)

Сайт: https://mercury.vetrf.ru/

Драгоценные металлы и камни

Система: ГИИС ДМДК

Сайт: https://dmdk.ru/

Зерновые и продукты их переработки

Система: ФГИС «Зерно» (внедрение началось с 1 июля 2022г.)

Сайт: https://specagro.ru/fgis

Я не ручаюсь, что здесь описаны все существующие информационные системы по контролю за движением товаров. Если что-то пропустил — напишите, и я с удовольствием (на самом деле — с тоской в глазах!) дополню этот список.

@nalog43