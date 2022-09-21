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Ошибки ИП на патентной системе налогообложении
Разбор судебной практики.
Разбор судебной практики.
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Рассматривается вопрос о подаче отчетности по налогу на прибыль при реорганизации компаний в форме слияния.
В 2023 году заработают новые правила ограничения доступа к бухотчетности в ГИР БО.
Даже если вы вернули жилье городу, приватизировать новую муниципальную квартиру не получится.
Из-за большого спроса Банк России ужесточит требования к выдаче потребительских кредитов с 1 января.
Прямое авиасообщение между Россией и частично признанной Турецкой Республикой Северного Кипра может открыться уже в ноябре.
Если на вас записали долг вашего полного тезки (при совпадении фамилии, имени и отчества), то об этом можно сообщить приставам через портал госуслуг.
Государство поддерживает малый бизнес льготными ставками по налогам и взносам, льготными кредитами, компенсирует комиссии по СБП. Представители МСП могут принимать участие в госзакупках, куда доступ крупному бизнесу закрыт.
Сегодня мы обсудим цифровой надзор через средства связи. А также рассмотрим пример, как не нужно вести бизнес с арендой.
Ozon Global запустил партнерскую программу доставки товаров из Китая.
Чаще всего на Новый год россияне запланировали поездки в Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края. Популярность Крыма по сравнению с прошлым годом упала значительно.