Судебная практика по налоговым спорам

Ошибки ИП на патентной системе налогообложении

Разбор судебной практики.

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Марат Самитов
Марат Самитов

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Малый и средний бизнес

Господдержку хочет не только малый бизнес, но и большой: опрос

Государство поддерживает малый бизнес льготными ставками по налогам и взносам, льготными кредитами, компенсирует комиссии по СБП. Представители МСП могут принимать участие в госзакупках, куда доступ крупному бизнесу закрыт.

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