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Как ИП сэкономил путем перехода с УСН на патент
В этом видео я расскажу как ИП смог сэкономить путем перехода с УСН на ПСН.
В этом видео я расскажу как ИП смог сэкономить путем перехода с УСН на ПСН.
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Пониженные страховые взносы (7,6%) могут платить компании как на ОСНО, так и на УСН.
Запитали рабочие группы в офисе электричеством и интернетом сверху. В итоге ни одного провода под ногами. Очень удобно. Украл идею из сериала The Playlist.
О функции денег думали всегда, и в идеях о том, как применить этот инструмент наиболее эффективно, никогда не было недостатка, но очень немногие идеи были воплощены, а уж примеров успешного воплощения и вовсе единицы.
1С:ЗУП не пропускает прописку в Запорожской области, рассказывают бухгалтеры. Для «свежих россиян» приходится вообще не заполнять адрес.
Действие трудового договора с мобилизованным сотрудником приостанавливается. В ЭТК по форме СЗВ-ТД вносят сведения с кодом «Приостановление». Запись надо сделать и в бумажную трудовую книжку.
Рассматривается инициатива по обязательной стерилизации домашних животных.
Допустим, вы только-только решили начать инвестировать. Что будет самым главным? Быть может, узнать про магию сложного процента или научиться отличать облигации от акций? Правильно выбрать иксовые активы? Рассказать всем друзьям, что если не пить кофе, то на сэкономленные деньги можно стать миллионерами?
Государство компенсирует 20-35% от стоимости автомобиля. Цена машины должна быть не выше 2 млн рублей, а срок кредита не больше семи лет. Льгота действует на отечественные и иностранные авто, которые собираются в РФ.
Работать они начнут, когда пройдут проверку и подпишут соглашение о функционировании.
Обобщенную информацию об ошибках Федеральное казначейство довело в своих обзорах недостатков и нарушений, выявленных в регионах и федеральных органах. Информация поможет избежать распространенных ошибок в будущем.