НДС

Как с компании на УСН взыскали НДС в качестве неосновательного обогащения

В этом видео я расскажу как с компании на УСН взыскали НДС в качестве неосновательного обогащения.

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Марат Самитов
Марат Самитов

УСН

Декларацию по УСН за 2022 год надо будет сдавать в новые сроки. И налог платить тоже по новому сроку

С введением единого налогового платежа с 1 января 2023 года изменились сроки представления налоговых деклараций. Это касается и деклараций за 2022 год, которые сдаются в 2023 году.

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