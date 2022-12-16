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Как с компании на УСН взыскали НДС в качестве неосновательного обогащения
В этом видео я расскажу как с компании на УСН взыскали НДС в качестве неосновательного обогащения.
В этом видео я расскажу как с компании на УСН взыскали НДС в качестве неосновательного обогащения.
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С введением единого налогового платежа с 1 января 2023 года изменились сроки представления налоговых деклараций. Это касается и деклараций за 2022 год, которые сдаются в 2023 году.
Внесут изменения в перечень кодов видов товаров для детей, облагаемых НДС по ставке 10%.
Работодатель не имеет права заставлять дистанционных сотрудников начинать работать на 15 минут раньше, заканчивать на 15 минут позже, а в свои небольшие перерывы делать какую-то работу.
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Планируем выпустить самый лучший редактор в мире для ведения блога на «Клерке». Делаем его второй месяц. Учитываем все пожелания и опыт. И еще очень много других новостей.
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