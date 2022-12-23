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Как научиться мыслить позитивно. Три метода избавления от негативных мыслей
В этом видео поговорим о том, как перестать предполагать худшее и начать мыслить позитивно.
В этом видео поговорим о том, как перестать предполагать худшее и начать мыслить позитивно.
Ставь лайк и подпишись!
В этом видео поговорим о том, как перестать предполагать худшее и начать мыслить позитивно.
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В случае принятия поправок майнеры смогут с 1 января 2023 года продавать добытую цифровую валюту двумя способами. Первый — через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании. Второй способ — через специальную площадку, которая будет создана в России в рамках экспериментального правового режима.
Это короткий дайджест лучшего в Премиуме за прошедшую неделю. Больше полезного вы найдете в Бух.Табло — странице для пользователей Клерк.Премиум, где все самое важное и нужное для бухгалтеров собрано для вас командой «Клерка».
Отправной точкой для отражения перевода на другую работу в форме СЗВ-ТД в 2022 году является дата кадрового мероприятия. В 2023 году значение будет иметь дата приказа о кадровом мероприятии.
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Самозанятые — это физические лица и индивидуальные предприниматели, которые платят налог на профессиональный доход (НПД). Они поставляют товары, выполняют работы, оказывают услуги наравне с другими представителями бизнеса и имеют определённые преимущества.
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Разработчикам гарантируют финансирование и спрос на отечественное ПО.
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