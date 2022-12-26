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Отстояли интересы клиента и спасли его от штрафов после выездной налоговой проверки
В этом видео я расскажу как мы отстояли интересы клиента и спасли его от штрафов после выездной налоговой проверки.
В этом видео я расскажу как мы отстояли интересы клиента и спасли его от штрафов после выездной налоговой проверки.
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Максимальный размер штрафов за утечку данных — 500 млн рублей. Чтобы избежать больших оборотных штрафов, бизнес начнет создавать подразделения, «дробить» компании.
Вопрос расчетов между заказчиком и фрилансером стоит остро. Каждый хочет обезопасить себя, ведь риски есть с обеих сторон. А еще нужно не нарушить законы страны, найти способ международных расчетов в нынешних условиях.
Поверьте, это самый классный подарок для бухгалтера, к тому же скидка 45%. А если вы бухгалтер, то сделать себе такой профессиональный подарок — лучшее решение.
Виноделию очень много лет - и почти всю его историю, несколько тысячелетий, пузырьки в вине считались браком. А потом... потом именно шипучее вино вдруг стали цениться особо, никакой праздник без них сегодня уже не мыслим... Разбираемся в истории главного новогоднего напитка.
Речь идет о картах любых платежных систем, ими можно оплачивать покупки бесконтактно при помощи QR-кода от SberPay.
Компания может приобретать товары, работы и услуги с оплатой их наличными через подотчетных лиц. Какие условия необходимо соблюсти, чтобы принять НДС к вычету по таким покупкам?
До Нового года осталось чуть больше недели, а еще впереди – официальные каникулы. Многие россияне в эти дни останутся дома. Причина банальна – на общие выходные поездки что по России, что за границу стоят довольно дорого.
Куда направлять декларацию: по прописке или по фактическому проживанию?
Выросло и число тех молодых ИП и самозанятых, кто получил господдержку: в 2022 году превысило 500 тысяч человек, что на 18% больше прошлогодних показателей.
Компании охотно заключают договора с самозанятыми, снимая с себя нагрузку и обязательство по уплате налогов и взносов за таких работников. Но некоторые работодатели для упрощения контроля за статусом самозанятых могут взять на себя исполнение их налоговых обязательств.