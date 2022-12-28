Маркетплейсы

Бизнес на маркетплейсе. Какую систему налогообложения выбрать, торгуя на WildBerries и Ozon?

В этом видео я расскажу что открыть - ИП или ООО и какую систему налогообложения выбрать для торговли на WildBerries и Ozon.

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Марат Самитов
Марат Самитов

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