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Как экономить на налогах, работая за границей. Нерезиденты и бизнес
В этом видео я расскажу как нерезиденту, либо человеку, который уехал жить и работать за границу, сэкономить на налогах.
В этом видео я расскажу как нерезиденту, либо человеку, который уехал жить и работать за границу, сэкономить на налогах.
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Бизнес начал пользоваться правом валютной переоценки активов для оптимизации налогов. Изначально эта мера была задумана для поддержки экспортеров на фоне подскочившего курса доллара в марте 2022 года.
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У любого автора рано или поздно возникает вопрос: как защитить авторские права на объекты, которые находятся среди огромной массы цифрового контента и доступ к которым может получить кто угодно.
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