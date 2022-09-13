Заработная плата или займ?

В каком случае заём переквалифицируют в зарплату?
Постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 31.08.2022 № Ф04-4290/2022 по делу № А27-21043/2021 и от 26.08.2022 № Ф04-4285/2022 по делу № А27-17795/2021
Комментарий
Займы, выданные организацией своим сотрудникам (в т. ч. руководителю), могут быть переквалифицированы в заработную плату. Условия, которые говорят о фиктивном характере займов и необходимости начисления на выданные суммы НДФЛ и страховых взносов, назвал Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.
Постановлениями от 31.08.2022 № Ф04-4290/2022 по делу № А27-21043/2021 и от 26.08.2022 № Ф04-4285/2022 по делу № А27-17795/2021 арбитры подтвердили правомерность действий ИФНС, которая доначислила НДФЛ и страховые взносы на заемные суммы, полученные директором ООО. При этом судьи обратили внимание на обстоятельства, свидетельствующие, что выданные суммы фактически заемными не являлись, а представляли собой вознаграждение за труд:
- договоры займа предусматривают выплату процентов за пользование займом единовременно по истечении срока, на который выданы деньги. При этом предельный срок выплаты процентов не установлен;
- график начисления процентов отсутствует;
- нет предусмотренных договором документов (в виде приложений), которые подтверждают передачу денег заемщику;
- фактически перечисление денег производилось в рамках зарплатных проектов, в том числе с назначением платежа «заработная плата»;
- в упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности, которую сдает организация, дебиторская задолженность за руководителем не числится;
- официальный совокупный доход руководителя-заемщика в 100 раз ниже суммы займа, что свидетельствует об отсутствии возможности гасить предоставленные процентные займы;
- полученные деньги использовались руководителем на собственные нужды, иных доходов у него не было.