Заработная плата или займ?

В каком случае заём переквалифицируют в зарплату?

Постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 31.08.2022 № Ф04-4290/2022 по делу № А27-21043/2021 и от 26.08.2022 № Ф04-4285/2022 по делу № А27-17795/2021

Комментарий

Займы, выданные организацией своим сотрудникам (в т. ч. руководителю), могут быть переквалифицированы в заработную плату. Условия, которые говорят о фиктивном характере займов и необходимости начисления на выданные суммы НДФЛ и страховых взносов, назвал Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Постановлениями от 31.08.2022 № Ф04-4290/2022 по делу № А27-21043/2021 и от 26.08.2022 № Ф04-4285/2022 по делу № А27-17795/2021 арбитры подтвердили правомерность действий ИФНС, которая доначислила НДФЛ и страховые взносы на заемные суммы, полученные директором ООО. При этом судьи обратили внимание на обстоятельства, свидетельствующие, что выданные суммы фактически заемными не являлись, а представляли собой вознаграждение за труд: