Зарплата

Заработная плата или займ?

Статья для любителей при перечислении денег пользоваться зарплатным проектом.

Версия для печати
Заработная плата или займ?
Иллюстрация: arodsje / pixabay

В каком случае заём переквалифицируют в зарплату?

Постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 31.08.2022 № Ф04-4290/2022 по делу № А27-21043/2021 и от 26.08.2022 № Ф04-4285/2022 по делу № А27-17795/2021

Комментарий

Займы, выданные организацией своим сотрудникам (в т. ч. руководителю), могут быть переквалифицированы в заработную плату. Условия, которые говорят о фиктивном характере займов и необходимости начисления на выданные суммы НДФЛ и страховых взносов, назвал Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Постановлениями от 31.08.2022 № Ф04-4290/2022 по делу № А27-21043/2021 и от 26.08.2022 № Ф04-4285/2022 по делу № А27-17795/2021 арбитры подтвердили правомерность действий ИФНС, которая доначислила НДФЛ и страховые взносы на заемные суммы, полученные директором ООО. При этом судьи обратили внимание на обстоятельства, свидетельствующие, что выданные суммы фактически заемными не являлись, а представляли собой вознаграждение за труд:

  • договоры займа предусматривают выплату процентов за пользование займом единовременно по истечении срока, на который выданы деньги. При этом предельный срок выплаты процентов не установлен;
  • график начисления процентов отсутствует;
  • нет предусмотренных договором документов (в виде приложений), которые подтверждают передачу денег заемщику;
  • фактически перечисление денег производилось в рамках зарплатных проектов, в том числе с назначением платежа «заработная плата»;
  • в упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности, которую сдает организация, дебиторская задолженность за руководителем не числится;
  • официальный совокупный доход руководителя-заемщика в 100 раз ниже суммы займа, что свидетельствует об отсутствии возможности гасить предоставленные процентные займы;
  • полученные деньги использовались руководителем на собственные нужды, иных доходов у него не было.
Ставка
Ставка
Скорая налоговая помощь

Повышение квалификации

ВЭД

Возможности и ограничения расчетов в валюте: советы экспертов ВЭД

Лето 2022 года не похоже на предыдущие в вопросах законотворческой и бизнес-активности. Много изменений было внесено в валютное законодательство со стороны правительства, президента, ЦБ и прочих ведомств. Уследить за всеми сложно, поэтому расскажем вам коротко о самом главном вместе с экспертом Ак Барс Банка по ВЭД Натальей Шаламовой.

Возможности и ограничения расчетов в валюте: советы экспертов ВЭД

Мероприятия

Разместить
Декретный отпуск

👆 Мужчина не может получить пособие по беременности и родам

Работающая беременная женщина на основании больничного листка может оформить отпуск по беременности и родам и получить по нему пособие. У мужчины такого права нет. Факт очевидный, но не все об этом знают.

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Вакансии за 13 сентября

  1. Специалист по МСФО в ЧП "BALANSPLUS
    Зарплата не указана, удаленная работа.
  2. от 40 000 до 60 000 Новосибирск, полная занятость
  3. от 100 000, Москва, полная занятость
  4. от 80 000 до 100 000. Воронеж, гибкий график начала рабочего дня

Следить за вакансиями удобно в нашем телеграм-канале Бух.Джоб или на сайте в разделе Вакансии.

Налоговые проверки

Вас вызывают на комиссию в ИФНС по проблемным контрагентам. Что делать и стоит ли главбуху искать адвоката

Рабочий день может омрачить один звонок или повестка. Вас вызывают на ковер налоговики. Это конец? Можно сжигать документы и бегать в панике? Спокойнее, мы объясним что делать, чтобы пройти комиссию без проблем и не постареть на 20 лет за один день.

Вас вызывают на комиссию в ИФНС по проблемным контрагентам. Что делать и стоит ли главбуху искать адвоката
Читать еще