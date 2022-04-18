Телеграм-каналы и группы для бухгалтера на которые нужно подписаться

После закрытия Фейсбука и Инстаграмма в России пользователи ушли в Телеграм. А за ними в Телеграм ушел и бизнес. Когда в марте мы в слезах перевозили «Красный уголок бухгалтера» из Фейсбука, не ожидали, что будет так интересно. Спустя два месяца наше сообщество в Телеге почти два раза больше по количеству подписчиков чем в было в Фейсбуке.
Мы понимаем запрос бухгалтеров: нужны новости, обзоры законодательства и возможность быстро задать вопрос и получить на него ответ в максимально удобной форме.
Бухгалтер помни!
На Клерке есть очень удобный бухгалтерский форум, в которых встроенные безлимитные консультации и уведомления в ту же Телегу.
Итак, что есть для бухгалтера в Телеграме от «Клерка»?
- «Красный уголок бухгалтера» – самый технологичный канал в нем есть авторские новости (для этого канала работает собственная редакция), есть возможность задать вопрос через бота @kubklerk_bot и получить вопрос от подписчиков. В канале публикуем практически все вакансии из нашего канала Бухджоб и резюме из Бухантера. Канал настолько популярный, что на основе вопросов обсуждаемых в нем редакция делает новости. Вот пример: Участник из ООО вышел, но в ЕГРЮЛ это не зарегистрировали. Эксперты рассказали, как быть. 7177 подписчиков.
- «Чат для бухгалтеров» – это группа, где бухгалтеры в реальном времени обсуждают свои вопросы. К такому виду общения нужно привыкнуть, но скорость получения ответов впечатляет. Если присоединитесь к Чату, отключите уведомления в настройках группы. В чате 4140 бухгалтеров.
- «Бухучет и налоги» – канал в который репостятся в автоматическом режиме все новости и статьи из Клерка. В канале есть комментарии, материалы можно обсуждать. 14061 подписчик.
- «Бухмолния» – бухгалтерские новости в одном предложении. Все самое важное. У канала работает своя редакция. 3592 подписчика.
- «Бух.Джоб — вакансии для бухгалтеров» – канал для размещения вакансий компаний. Вакансии можно бесплатно публиковать через специальную форму: «Опубликовать вакансию». Кроме того, на сайте раз в неделлю публикуются все вакансии из этого канала. Вот пример: Бухгалтерам стали платить меньше, но ищут все чаще на удаленку. Обзор последних вакансий с Бухджоба. 3160 подписчика
- «Бух.Хантер — резюме бухгалтеров, подработка» – канал для поиска работы бухгалтером. Размещайте ваши резюме и объявления бесплатно и будьте счастливы. 1498 бухгалтеров.
Кроме того, если вы пользуетесь часто Телеграмом, то вы можете настроить уведомлениях о новых сообщениях и лайках на самом «Клерке». Прочтите как это сделать с помощью бота: https://www.klerk.ru/tribune/tot/526672/
Коллеги буду рад комментариям по работе наших каналов и группах. Учтем все предложения. И расскажите нам в комментариях какими каналами и группами пользуетесь вы сами.
Жду комментариев и подписывайтесь на мой блог на Клерке прямо сейчас! )