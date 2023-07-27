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Обзоры для бухгалтера

Телеграм-каналы и группы для бухгалтера, на которые нужно подписаться

Сейчас в сообществе бухгалтеров, поддерживаемых «Клерком» в Телеграме – более 46 тысяч бухгалтеров. Бухгалтеры в наших каналах читают новости, консультируют друг друга, ищут работу и просто общаются.
5,5 тыс.
Телеграм-каналы и группы для бухгалтера, на которые нужно подписаться

После закрытия Фейсбука и Инстаграма в России пользователи ушли в Телеграм. А за ними в Телеграм ушел и бизнес. Когда в 2022 году мы в слезах перевозили «Красный уголок бухгалтера» из Фейсбука, не ожидали, что будет так интересно. Сейчас наше сообщество в Телеге в несколько раз больше по количеству подписчиков, чем было в Фейсбуке.

Мы понимаем запрос бухгалтеров: нужны новости, обзоры законодательства и возможность быстро задать вопрос и получить на него ответ в максимально удобной форме.

Бухгалтер, помни!

На Клерке есть очень удобный бухгалтерский форум, в котором встроенные безлимитные консультации и уведомления в ту же Телегу.

Итак, что есть для бухгалтера в Телеграме от «Клерка»?

  1. «Красный уголок бухгалтера» – самый технологичный канал: в нем есть авторские новости (для этого у канала работает собственная редакция), есть возможность задать вопрос через бота @kubklerk_bot и получить вопрос от подписчиков.

    В канале публикуем практически все вакансии из нашего канала Бухджоб и резюме из БухХантера. Канал настолько популярный, что на основе вопросов, обсуждаемых в нем, редакция делает новости. Вот пример: Платежка-02 не резервирует налоги и не спасает от их списания на другие КБК. 12850 подписчиков.

  2. «Чат для бухгалтеров» – это группа, где бухгалтеры в реальном времени обсуждают свои вопросы. К такому виду общения нужно привыкнуть, но скорость получения ответов впечатляет. Если присоединитесь к Чату, отключите уведомления в настройках группы. В чате 5545 бухгалтеров.

  3. «Бухучет и налоги» – канал, в который репостятся в автоматическом режиме все новости и статьи из Клерка. В канале есть комментарии, материалы можно обсуждать. 15719 подписчиков.

  4. «Бух! Молния» – бухгалтерские новости в одном предложении. Все самое важное. У канала работает своя редакция. 3947 подписчика.

  5. «Бух.Джоб — вакансии для бухгалтеров» – канал для размещения вакансий компаний. Вакансии можно публиковать через специальную форму: «Опубликовать вакансию». Кроме того, на сайте каждый день публикуются свежие вакансии. Вот пример: 🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать. 5919 подписчиков

  6. «Бухантер — резюме бухгалтеров, подработка» – канал для поиска работы бухгалтером. Размещайте ваши резюме и объявления бесплатно и будьте счастливы. 2303 бухгалтеров.

Кроме того, если вы пользуетесь часто Телеграмом, то вы можете настроить уведомлениях о новых сообщениях и лайках на самом «Клерке». Прочтите, как это сделать с помощью бота: https://www.klerk.ru/tribune/tot/526672/

Коллеги, буду рад комментариям по работе наших каналов и групп. Учтем все предложения. И расскажите нам в комментариях, какими каналами и группами пользуетесь вы сами.

Жду комментариев и подписывайтесь на мой блог на Клерке прямо сейчас! )

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Клерк

6375 подписчиков

Комментарии

3
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    18.04.22, 20:14

    Борис МальцевКлерк

    Я эту новость писал вчера и так радовался, что 7177 подписчиков у Куба. А сегодня уже 7403 и очень хочется 8000.

    Подписывайтесь: https://t.me/kubklerk

  • Логотип Вислоухая
    Вислоухая 19.04.22, 09:58

    Наташа

    Как там найти разные темы? Там же один общий чат дорожкой, или я чего-то не понимаю?

  • Логотип Info_____________________________
    Info_____________________________ 24.11.22, 10:01

    Создан чат 1С для помощи . Заходите , спрашивайте, помогайте друг другу !

    https://t.me/topyc1C 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип ToT
ToT
Обзоры для бухгалтера

Телеграм-каналы и группы для бухгалтера, на которые нужно подписаться

Сейчас в сообществе бухгалтеров, поддерживаемых «Клерком» в Телеграме – более 46 тысяч бухгалтеров. Бухгалтеры в наших каналах читают новости, консультируют друг друга, ищут работу и просто общаются.

Телеграм-каналы и группы для бухгалтера, на которые нужно подписаться
3
5,5 тыс.
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