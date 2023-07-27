Телеграм-каналы и группы для бухгалтера, на которые нужно подписаться

Сейчас в сообществе бухгалтеров, поддерживаемых «Клерком» в Телеграме – более 46 тысяч бухгалтеров. Бухгалтеры в наших каналах читают новости, консультируют друг друга, ищут работу и просто общаются.

После закрытия Фейсбука и Инстаграма в России пользователи ушли в Телеграм. А за ними в Телеграм ушел и бизнес. Когда в 2022 году мы в слезах перевозили «Красный уголок бухгалтера» из Фейсбука, не ожидали, что будет так интересно. Сейчас наше сообщество в Телеге в несколько раз больше по количеству подписчиков, чем было в Фейсбуке.

Мы понимаем запрос бухгалтеров: нужны новости, обзоры законодательства и возможность быстро задать вопрос и получить на него ответ в максимально удобной форме.

Бухгалтер, помни! На Клерке есть очень удобный бухгалтерский форум, в котором встроенные безлимитные консультации и уведомления в ту же Телегу.

Итак, что есть для бухгалтера в Телеграме от «Клерка»?

Кроме того, если вы пользуетесь часто Телеграмом, то вы можете настроить уведомлениях о новых сообщениях и лайках на самом «Клерке». Прочтите, как это сделать с помощью бота: https://www.klerk.ru/tribune/tot/526672/

Коллеги, буду рад комментариям по работе наших каналов и групп. Учтем все предложения. И расскажите нам в комментариях, какими каналами и группами пользуетесь вы сами.

Жду комментариев и подписывайтесь на мой блог на Клерке прямо сейчас! )