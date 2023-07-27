Телеграм-каналы и группы для бухгалтера, на которые нужно подписаться

После закрытия Фейсбука и Инстаграма в России пользователи ушли в Телеграм. А за ними в Телеграм ушел и бизнес. Когда в 2022 году мы в слезах перевозили «Красный уголок бухгалтера» из Фейсбука, не ожидали, что будет так интересно. Сейчас наше сообщество в Телеге в несколько раз больше по количеству подписчиков, чем было в Фейсбуке.
Мы понимаем запрос бухгалтеров: нужны новости, обзоры законодательства и возможность быстро задать вопрос и получить на него ответ в максимально удобной форме.
Бухгалтер, помни!
На Клерке есть очень удобный бухгалтерский форум, в котором встроенные безлимитные консультации и уведомления в ту же Телегу.
Итак, что есть для бухгалтера в Телеграме от «Клерка»?
«Красный уголок бухгалтера» – самый технологичный канал: в нем есть авторские новости (для этого у канала работает собственная редакция), есть возможность задать вопрос через бота @kubklerk_bot и получить вопрос от подписчиков.
В канале публикуем практически все вакансии из нашего канала Бухджоб и резюме из БухХантера. Канал настолько популярный, что на основе вопросов, обсуждаемых в нем, редакция делает новости. Вот пример: Платежка-02 не резервирует налоги и не спасает от их списания на другие КБК. 12850 подписчиков.
«Чат для бухгалтеров» – это группа, где бухгалтеры в реальном времени обсуждают свои вопросы. К такому виду общения нужно привыкнуть, но скорость получения ответов впечатляет. Если присоединитесь к Чату, отключите уведомления в настройках группы. В чате 5545 бухгалтеров.
«Бухучет и налоги» – канал, в который репостятся в автоматическом режиме все новости и статьи из Клерка. В канале есть комментарии, материалы можно обсуждать. 15719 подписчиков.
«Бух! Молния» – бухгалтерские новости в одном предложении. Все самое важное. У канала работает своя редакция. 3947 подписчика.
«Бух.Джоб — вакансии для бухгалтеров» – канал для размещения вакансий компаний. Вакансии можно публиковать через специальную форму: «Опубликовать вакансию». Кроме того, на сайте каждый день публикуются свежие вакансии. Вот пример: 🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать. 5919 подписчиков
«Бухантер — резюме бухгалтеров, подработка» – канал для поиска работы бухгалтером. Размещайте ваши резюме и объявления бесплатно и будьте счастливы. 2303 бухгалтеров.
Кроме того, если вы пользуетесь часто Телеграмом, то вы можете настроить уведомлениях о новых сообщениях и лайках на самом «Клерке». Прочтите, как это сделать с помощью бота: https://www.klerk.ru/tribune/tot/526672/
Коллеги, буду рад комментариям по работе наших каналов и групп. Учтем все предложения. И расскажите нам в комментариях, какими каналами и группами пользуетесь вы сами.
Жду комментариев и подписывайтесь на мой блог на Клерке прямо сейчас! )
Комментарии3
Борис МальцевКлерк
Я эту новость писал вчера и так радовался, что 7177 подписчиков у Куба. А сегодня уже 7403 и очень хочется 8000.
Подписывайтесь: https://t.me/kubklerk
Наташа
Как там найти разные темы? Там же один общий чат дорожкой, или я чего-то не понимаю?
Создан чат 1С для помощи . Заходите , спрашивайте, помогайте друг другу !
https://t.me/topyc1C