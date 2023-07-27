Платежка-02 не резервирует налоги и не спасает от их списания на другие КБК

Бухгалтер ИП платит страховые взносы за сотрудников платежкой-02, но их списывают в долги по личным имущественным налогам предпринимателя. И это законно.

Обсуждение идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Некоторые бухгалтеры заблуждаются, полагая, что платежка-02 с конкретным КБК прочно зафиксирует уплату именно этого налога.

Но это не так. Платежка-02 – это то же самое, что и платежка-01, только дополнительно выполняющая роль уведомления.

Формула такая: Платежка-02 = платежка-02 + уведомление по ЕНП.

Деньги, уплаченные по платежке-02, попадают на ЕНС в виде ЕНП (на КБК 18201061201010000510) несмотря на то, что в самой платежке указан другой КБК.

Потом деньги из этой платежки налоговики сами распределяют по налогам (КБК) по очередности, установленной статье 45 НК РФ: сначала списывают НДФЛ, потом другие налоги (от более ранних к более свежим), потом пени.

Таким образом, если у ИП был старый долг по личным налогам, то уплаченные платежкой (хоть 01, хоть 02) деньги пойдут на гашение этого долга.

Ошибочное толкование норм закона по части платежек-02, а также другие заблуждения бухгалтеров по ЕНС читайте в нашем разборе.