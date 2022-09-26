Стелим полы и собираем мебель, офигеваем от новостей

В офисе вкусный запах дерева и ужасный запах краски.
Стелим полы, красим метал, собираем столы, офигеваем от чтения новостей про мобилизацию. Вроде бы приятная стадия ремонта, но размытое будущее страны постоянно сверлит мозг.
«Парящая лестница»
Ну и еще немного фоток для Истории, какой бы она ни была.
На пол пристреливают фанеру, а потом на фанеру будут стелить дерево. Лиственница. Все мне говорят, что дерево в офисе - это плохая идея. А я хочу попробовать.
А тут мы красим ножки для столов. Столы спроектировали и сделали сами вместе со сварщиком.
В сегодняшней новости Что известно о мобилизации на 24 сентября написали 415 комментариев за пару суток. В комментарии страшно заглядывать. Проще снести все.
Ремонт обещают закончить 1 октября.
Как это было:
- Чистые работы и все новости из офиса «Клерка»
- Идеальный кабинет бухгалтерии, столы и суперкресла для программистов
- Ремонтируем еще одну часть «Клерка». Ищем баги.
- Зеленый, черный, оранжевый и миллиард рублей. Клерк сделал себе новый офис
Всем хороших новостей!