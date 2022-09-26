Стелим полы и собираем мебель, офигеваем от новостей

Добавлю фотографий ремонта офиса «Клерка», чтобы хоть как-то разбавить ленту сумасшедших субботних новостей.

Версия для печати
Стелим полы и собираем мебель, офигеваем от новостей
Фото Бориса Мальцева / Клерк

В офисе вкусный запах дерева и ужасный запах краски.

Стелим полы, красим метал, собираем столы, офигеваем от чтения новостей про мобилизацию. Вроде бы приятная стадия ремонта, но размытое будущее страны постоянно сверлит мозг.

«Парящая лестница»

Ну и еще немного фоток для Истории, какой бы она ни была.

На пол пристреливают фанеру, а потом на фанеру будут стелить дерево. Лиственница. Все мне говорят, что дерево в офисе - это плохая идея. А я хочу попробовать.

А тут мы красим ножки для столов. Столы спроектировали и сделали сами вместе со сварщиком.

В сегодняшней новости Что известно о мобилизации на 24 сентября написали 415 комментариев за пару суток. В комментарии страшно заглядывать. Проще снести все.

Ремонт обещают закончить 1 октября.

Как это было:

  1. Чистые работы и все новости из офиса «Клерка»
  2. Идеальный кабинет бухгалтерии, столы и суперкресла для программистов
  3. Ремонтируем еще одну часть «Клерка». Ищем баги.
  4. Зеленый, черный, оранжевый и миллиард рублей. Клерк сделал себе новый офис

Всем хороших новостей!

Мнение «ToT» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
Версия для печати
ToT
ToT
founder в Клерк

Общество

Иностранцы смогут быстрее получить гражданство РФ. Его дадут вместе с годичным контрактом на службу в армии

Президент подписал закон об упрощенном предоставлении российского гражданства иностранцам, заключившим контракт о прохождении военной службы на срок не менее одного года.

Повышение квалификации

Общество

⚡ Студентам очникам и вечерникам гарантирована отсрочка от мобилизации. Президент подписал указ

Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся по очной и очно-заочной формам обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования.

Мероприятия

Разместить
Общество

⚡ 300 тыс. рублей и освобождение от коммунальных платежей – каждому мобилизованному. Льготы, пособия, кредитные и налоговые каникулы, скидка на ОСАГО: законопроект

Призванные по мобилизации и их семьи могут надеяться на материальную поддержку от государства. В Госдуму поступил проект с предложением крупной выплаты, а также освобождением от оплаты жилья, коммунальных услуг и взносов на капремонт.

УК РФ

⚡️ За уклонение от военной службы будут давать до 10 лет. Путин подписал закон

Новые поправки в Уголовный кодекс ужесточают наказание за срыв гособоронзаказа, за неявку или самовольное оставление места военной службы, а также за дезертирство и добровольную сдачу в плен.

1С купила долю в компании Mirapolis. И будет развивать умные решения для подбора, найма и обучения работников

Фирма 1С выкупила долю венчурного фонда Softline Venture Partners в компании Mirapolis. Она создает решения для управления развитием человеческого капитала и цифровой трансформации HR-процессов.

Читать еще