Стелим полы и собираем мебель, офигеваем от новостей

В офисе вкусный запах дерева и ужасный запах краски.

Стелим полы, красим метал, собираем столы, офигеваем от чтения новостей про мобилизацию. Вроде бы приятная стадия ремонта, но размытое будущее страны постоянно сверлит мозг.

«Парящая лестница»

Ну и еще немного фоток для Истории, какой бы она ни была.

На пол пристреливают фанеру, а потом на фанеру будут стелить дерево. Лиственница. Все мне говорят, что дерево в офисе - это плохая идея. А я хочу попробовать.

А тут мы красим ножки для столов. Столы спроектировали и сделали сами вместе со сварщиком.

В сегодняшней новости Что известно о мобилизации на 24 сентября написали 415 комментариев за пару суток. В комментарии страшно заглядывать. Проще снести все.

Ремонт обещают закончить 1 октября.

Как это было:

Всем хороших новостей!