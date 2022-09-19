Чистые работы и все новости из офиса «Клерка»

На самом деле, ремонт надоел в офисе шум и грязь. Отдел продаж. ЦОКа отпустили на удаленку.

Прораб обещает, что с завтрашнего дня начинаются покраска и побелка. Металические работы закончены

Привезут лиственницу для пола. Дерево должно полежать две недели и пропитаться «Клерком» прежде чем с ним можно работать. Такие правила.

Окно и парящая в воздухе лестница. Эта лестница задержала сроки ремонта. Лестница красивая, надеюсь, не упадет.

Прокачали текстовый редактор в Трибуне. Об этом писал "наш главный по-тарелочкам" в своем блоге: Обновление редактора блогов. Пишу этот пост и получаю удовольствие.

Обратите внимание на пост директора «Кнопки» Сергея Герштейна: «Моё Дело подало на Кнопку жалобу в ФАС» . Представитель «Моего дела» Алексей Иванов тут же на Клерке объясняет свою точку зрения в и немного разжигает в комментах собственного блоге. Мне очень нравится, что все это происходит в клерковской Трибуне.

Начали делать столы.

Проект столов я показывал вот здесь Идеальный кабинет бухгалтерии, столы и суперкресла для программистов

Столы будут разборные. И получаются такими крутыми, что хочется заменить все столы в офисе.

А это команда «Клерка» смотрит новый выпуск «Бухтуба». Все собрались, потратили 10 минут и узнали все новости. Похлопали нашему оператору Владу, он работает тут же, в офисе.

Если вдруг вы пропустили первый ролик, то посмотрите его тоже:

И немного продуктовых новостей. Мы закончили работу над бухгалтерскими коллекциями. Клерк.Коллекции - это тематические подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций для бухгалтеров. Экономия при приобретения такой коллекции - десятки тысяч рублей, пользу приносят на миллионы долларов.

Обратите внимание на благодарность которую «Центру обучения Клерка» получил в «Трибуне». Это такая редкость, когда публично хвалят. Если вдруг вы хотите присоединиться к благодарностям, не сдерживайте себя!

А это отдел «Бизнеса» за работой. Ребята занимаются b2b продажами. Исторически считается, что сентябрь для b2b-отдела самый тяжелый месяц Но план по продажам обещают сделать.

Целую и обнимаю!