Бухгалтеры, надоела бухгалтерия — становитесь маркетологами. Получите актуальную профессию в 2023 году

Кто такой маркетолог, чем он занимается
Простыми словами, маркетолог — тот, кто помогает бизнесу зарабатывать. Делает он это за счет продвижения продуктов компании.
Да, маркетолог занимается рекламой и аналитикой. Он, как и бухгалтер, много работает с цифрами. Если у вас хорошо с расчетами — в маркетинге проблем не будет.
Помимо рекламы вы должны знать своих клиентов — их потребности, боли. Нужно уметь решать проблемы с помощью продукта. Вы обязаны досконально знать вашу целевую аудиторию, чтобы эффективно помогать им. Предприниматели никогда не экономят на маркетологах — они приносят деньги.
Сколько зарабатывает маркетолог, как им стать
Разобьем заработок маркетолога на три составляющие:
- Начинающий (опыт до 1 года) — от 70 000 рублей в регионах.
- Специалист (опыт до 3 лет) — от 135 000 рублей.
- Профи (опыт более 3 лет) — от 200 000 рублей.
Это реальные зарплаты, которые платят в 2022 году на рынке труда. Вот вам одна из вакансий в Краснодаре на HeadHunter:
Мы сделали новый онлайн-курс профессиональной переподготовки за 49 990₽. На нем вы изучите все азы, особенности маркетинга. Вот программа:
Не путайтесь терминов — топовый преподаватель Анна Асадова объяснит все на простых примерах.
Она признана женщиной-предпринимателем года по версии бизнес-премии «Деловая репутация». Анна — автор и преподаватель собственных курсов по маркетингу (аккредитованы Минэкономразвития России).
Курс подходит для новичков, опытных специалистов — здесь каждый найдет, что узнать нового.
Какой документ получите и чему научитесь
После курса научитесь:
- анализировать целевую аудиторию и конкурентов;
- разрабатывать маркетинговую стратегию;
- строить продуктовые гипотезы;
- планировать продвижение в интернет-каналах;
- работать с маркетинговой аналитикой.
После двухмесячного обучения выдадим вам официальный красный диплом на 256 академических часов. Мы отправим его по почте и внесем в ФИС ФРДО Рособрнадзора — потенциальный работодатель его увидит.
Специалисты с дипломами и нужными навыками сейчас — на вес золота.