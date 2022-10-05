Бухгалтеры, надоела бухгалтерия — становитесь маркетологами. Получите актуальную профессию в 2023 году

Кто такой маркетолог, чем он занимается

Простыми словами, маркетолог — тот, кто помогает бизнесу зарабатывать. Делает он это за счет продвижения продуктов компании.

Пример. У нас в «Клерке» есть маркетолог. Он согласовывает скидки, и делает все, чтобы вы самые первые узнали о выгодных курсах. Мы заботимся о том, чтобы вы получили знания и потратили на это меньше денег.

Да, маркетолог занимается рекламой и аналитикой. Он, как и бухгалтер, много работает с цифрами. Если у вас хорошо с расчетами — в маркетинге проблем не будет.

Помимо рекламы вы должны знать своих клиентов — их потребности, боли. Нужно уметь решать проблемы с помощью продукта. Вы обязаны досконально знать вашу целевую аудиторию, чтобы эффективно помогать им. Предприниматели никогда не экономят на маркетологах — они приносят деньги.

Сколько зарабатывает маркетолог, как им стать

Разобьем заработок маркетолога на три составляющие:

Начинающий (опыт до 1 года) — от 70 000 рублей в регионах. Специалист (опыт до 3 лет) — от 135 000 рублей . Профи (опыт более 3 лет) — от 200 000 рублей .

Это реальные зарплаты, которые платят в 2022 году на рынке труда. Вот вам одна из вакансий в Краснодаре на HeadHunter:

Мы сделали новый онлайн-курс профессиональной переподготовки за 49 990₽. На нем вы изучите все азы, особенности маркетинга. Вот программа:

Не путайтесь терминов — топовый преподаватель Анна Асадова объяснит все на простых примерах.

Она признана женщиной-предпринимателем года по версии бизнес-премии «Деловая репутация». Анна — автор и преподаватель собственных курсов по маркетингу (аккредитованы Минэкономразвития России).

Курс подходит для новичков, опытных специалистов — здесь каждый найдет, что узнать нового.

Какой документ получите и чему научитесь

После курса научитесь:

анализировать целевую аудиторию и конкурентов;

разрабатывать маркетинговую стратегию;

строить продуктовые гипотезы;

планировать продвижение в интернет-каналах;

работать с маркетинговой аналитикой.

После двухмесячного обучения выдадим вам официальный красный диплом на 256 академических часов. Мы отправим его по почте и внесем в ФИС ФРДО Рособрнадзора — потенциальный работодатель его увидит.

Специалисты с дипломами и нужными навыками сейчас — на вес золота.