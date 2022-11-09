MVP ремонта уже на продакшене. Смотрим, что получилось

Кроме того, не готова кухня. Производители мебели напомнили нам, что ушла ИКЕА и заказ ждать минимум месяц. кухня приедет 17 декабря.
Напомню для тех кто пропустил предыдущие серии. Ремонт мы начали 1 июля и должны были закончить 1 октября. Сильно задержали, потому что параллельно стали делать ремонт бухгалтерии и другого огромного пространства.
Вот тут дизайн проект:
Получили дизайн нового пространства офиса. Сейчас здесь находится два кабинета. Колл-центр Центра обучения «Клерка» и кабинет руководителя, разделенные между собой стеной.
Вот тут основные этапы работ:
Ремонт «Клерка» переходит на новый этап.
Наконец-то, закончили грязные ремонтные работы в офисе «Клерка» и переходим к чистовым. Сделали очень классный редактор новостей и бухгалтерские коллекции.
Добавлю фотографий ремонта офиса «Клерка», чтобы хоть как-то разбавить ленту сумасшедших субботних новостей.
Пока делали это пространство, поняли, что это в этом офисе будет сидеть команда разработки. Сейчас в команде десять человек.
Второй этаже забрал себе технический директор. Видите два монитора справа - это его рабочее место.
Вот так необычно у него:
Тотальный контроль над командой. Никто не сбежит.