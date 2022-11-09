MVP ремонта уже на продакшене. Смотрим, что получилось

Кроме того, не готова кухня. Производители мебели напомнили нам, что ушла ИКЕА и заказ ждать минимум месяц. кухня приедет 17 декабря.

Напомню для тех кто пропустил предыдущие серии. Ремонт мы начали 1 июля и должны были закончить 1 октября. Сильно задержали, потому что параллельно стали делать ремонт бухгалтерии и другого огромного пространства.

Вот тут дизайн проект:

Вот тут основные этапы работ:

Пока делали это пространство, поняли, что это в этом офисе будет сидеть команда разработки. Сейчас в команде десять человек.

Второй этаже забрал себе технический директор. Видите два монитора справа - это его рабочее место.

Вот так необычно у него:

Тотальный контроль над командой. Никто не сбежит.