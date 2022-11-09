MVP ремонта уже на продакшене. Смотрим, что получилось

Очень много не доделано, на мой взгляд, но нет сил ждать. Не успели повесить светильники, на окна перегородок красивую сетку и кондиционеры, Но решили зарелизить MVP ремонта и перевезли разработку в новое пространство.

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MVP ремонта уже на продакшене. Смотрим, что получилось
Вот так было сегодня утром. Коллаж Бориса Мальцева

Кроме того, не готова кухня. Производители мебели напомнили нам, что ушла ИКЕА и заказ ждать минимум месяц. кухня приедет 17 декабря.

Напомню для тех кто пропустил предыдущие серии. Ремонт мы начали 1 июля и должны были закончить 1 октября. Сильно задержали, потому что параллельно стали делать ремонт бухгалтерии и другого огромного пространства.

Вот тут дизайн проект:

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Дизайн нового пространства офиса Клерка. Колл-центр

Получили дизайн нового пространства офиса. Сейчас здесь находится два кабинета. Колл-центр Центра обучения «Клерка» и кабинет руководителя, разделенные между собой стеной.

Вот тут основные этапы работ:

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Идеальный кабинет бухгалтерии, столы и суперкресла для программистов

Ремонт «Клерка» переходит на новый этап.

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Чистые работы и все новости из офиса «Клерка»

Наконец-то, закончили грязные ремонтные работы в офисе «Клерка» и переходим к чистовым. Сделали очень классный редактор новостей и бухгалтерские коллекции.

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Стелим полы и собираем мебель, офигеваем от новостей

Добавлю фотографий ремонта офиса «Клерка», чтобы хоть как-то разбавить ленту сумасшедших субботних новостей.

Пока делали это пространство, поняли, что это в этом офисе будет сидеть команда разработки. Сейчас в команде десять человек.

Второй этаже забрал себе технический директор. Видите два монитора справа - это его рабочее место.

Вот так необычно у него:

Тотальный контроль над командой. Никто не сбежит.

ToT
ToT
founder в Клерк

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