Новый редактор для Трибуны. Офис невероятный. Обязательно прочти это, если ты настоящий бухгалтер или директор по маркетингу

Планируем выпустить самый лучший редактор в мире для ведения блога на «Клерке». Делаем его второй месяц. Учитываем все пожелания и опыт. И еще очень много других новостей.

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Новый редактор для Трибуны. Офис невероятный. Обязательно прочти это, если ты настоящий бухгалтер или директор по маркетингу
Иллюстрация Бориса Мальцева / Клерк

Новый редактор

Новый редактор в блогах теперь лучше работает с изображениями. Он может загружать фотографии любого размера без потери скорости и качества. Позволяет работать с групповой загрузкой изображений. Появились подписи к картинкам. Удобная работа с гиперссылками и горячими клавишами И наконец, в редакторе появилось зачеркивание.

Блоги на «Клерке»

Сервис «Дневники» существует практически с основания проекта и написан на отдельном движке. Мы этот сервис двадцать лет назад криво-косо прикрутили к основному сайту. Этот сервис когда-то был очень весомым в жизни нашего сообщества. Практически у каждого бухгалтера в России был личный дневник на «Клерке».

Стек на котором написан движок этого сервиса уже устарел, но там до сих пор активные пользователи. Переписать его невероятная работа, а старожилы этого сервиса крайне против любых изменений. Мы этот сервис заморозили и стали развивать блоги бухгалтеров на движке «Клерка».

Вот посмотрите как выглядит мой блог на Клерке: https://www.klerk.ru/user/3/. В профиле пользователя можно увидеть всю историю: когда зарегистрирован, комментарии, какое профессиональное обучение прошел и даже открытые навыки из Сообщества профессиональных бухгалтеров. Это новый сервис, который мы вот вот анонсируем.

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А вот тут есть лента всех блогов: https://www.klerk.ru/tribune/

На сайте есть система уведомлений и статистика. В колокольчик вам будут приходить вот такие уведомления:

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Колокольчик - система уведомлений на Клерке

Импорт записей из старых дневников

Совсем недавно мы научились импортировать из старых дневников всех друзей и все записи вместе с комментариями. Протестировали это на моем дневнике. Вы можете увидеть как в реальном времени создавался «Клерк» в 2000 году: https://www.klerk.ru/tribune/tot/page/388/ Я подробно описывал каждый новый шаг в истории проекта.

Вот например 25 февраля 2004 года я радовался, что посещаемость проекта перевалила за 10 000 пользователей в день. Сегодня посещаемость «Клерка» около 200 тысяч бухгалтеров и предпринимателей в день. Или например, вот запись о том, что купили первый собственный сервер.

Могу успокоить всех владельцев дневников, что без согласия пользователей импорт записей из дневников мы делать не будем. Тем не менее такая возможность есть и если есть желание перенести свои записи в современное окружение напишите мне на почту: tot@klerk.ru

Сервис «Консультации» бьет рекорды

На Клерке сервис «Консультаций» традиционно растет к концу года. Наши консультанты в день отвечают на 50 вопросов.

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Подробнее о сервисе https://edu.klerk.ru/consultations/.

Женя

А это Женя из отдела «Бизнес» в розовом выбирает между правой и левой рукой. Она в этом году поставила несколько рекордов компании. Сделала самый крупный чек, сделала самый большой оборот. Зашла в мой кабинет и дала себя сфотографировать.

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Фото из личного архива Бориса Мальцева

Женя молодец. Будь как Женя.

Директор по маркетингу

А еще в ноябре я объявлял, что у нас новый директор по маркетингу, но, к сожалению мы его потеряли и теперь у нас вновь открыта эта позиция. Если вдруг вы понимаете, что Вы именно тот самый человек, пишите мне в телегу: totttttt

Ремонт

Итак, тестирую работу со вставкой картинок рассказываю как у нас идет ремонт. Напомню, что дизайн проект третьей очереди офиса можно посмотреть вот здесь.

Самое крутое, это то что мы случайно откопали круглое окно в кабинете «Бизнеса». Теперь думаю, как убрать эту штангу которая загораживает свет.

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Фото Бориса Мальцева/ Клерк

Чуть больше года назад здесь было вот так.

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24 сентября 2021 года. Фото из личного архива Бориса Мальцева

Вот так это окно видно на расстоянии

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Фото Бориса Мальцева/ Клерк

Здесь будет огромное окно из кухни в отдел «Бизнес». Должно получиться вот так

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Фото Бориса Мальцева/ Клерк

Ну и еще пару фотографий для понимания масштаба ремонта

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Фото Бориса Мальцева/ Клерк
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Фото Бориса Мальцева/ Клерк

На втором этаже решили делать изолированную кухню. Это будет третья кухня в офисе. Да, столовая на втором этаже – это неудобно, но стоит задача изолировать запахи.

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Фото Бориса Мальцева/ Клерк

Сейчас стадия утепления и обшивки стен

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Фото Бориса Мальцева/ Клерк

Обратите внимание, что к каждой фотографии теперь есть возможность оставлять подписи. Этот новый редактор планируем выложить в понедельник.

Неужели это все?

Нет еще не все. Сын в сентябре уехал учиться в Германию. В Берлине не смог найти квартиру, переехал в Бонн. В Бонне получил студенческий вид на жительство и сегодня открыл банковскую карту. Немецкий язык учит уже два года.

Парню 18 лет исполнилось месяц назад.

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Веди блог на «Клерке», если ты настоящий бухгалтер! Вступай в сообщество!

Всем чмоки в этом чатике!

ToT
ToT
founder в Клерк

Новый редактор для Трибуны. Офис невероятный. Обязательно прочти это, если ты настоящий бухгалтер или директор по маркетингу

Планируем выпустить самый лучший редактор в мире для ведения блога на «Клерка». Делаем его второй месяц. Учитываем все пожелания и весь опыт. И еще очень много других новостей.

Новый редактор для Трибуны. Офис невероятный. Обязательно прочти это, если ты настоящий бухгалтер или директор по маркетингу

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