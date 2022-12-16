Новый редактор для Трибуны. Офис невероятный. Обязательно прочти это, если ты настоящий бухгалтер или директор по маркетингу

Новый редактор
Новый редактор в блогах теперь лучше работает с изображениями. Он может загружать фотографии любого размера без потери скорости и качества. Позволяет работать с групповой загрузкой изображений. Появились подписи к картинкам. Удобная работа с гиперссылками и горячими клавишами И наконец, в редакторе появилось зачеркивание.
Блоги на «Клерке»
Сервис «Дневники» существует практически с основания проекта и написан на отдельном движке. Мы этот сервис двадцать лет назад криво-косо прикрутили к основному сайту. Этот сервис когда-то был очень весомым в жизни нашего сообщества. Практически у каждого бухгалтера в России был личный дневник на «Клерке».
Стек на котором написан движок этого сервиса уже устарел, но там до сих пор активные пользователи. Переписать его невероятная работа, а старожилы этого сервиса крайне против любых изменений. Мы этот сервис заморозили и стали развивать блоги бухгалтеров на движке «Клерка».
Вот посмотрите как выглядит мой блог на Клерке: https://www.klerk.ru/user/3/. В профиле пользователя можно увидеть всю историю: когда зарегистрирован, комментарии, какое профессиональное обучение прошел и даже открытые навыки из Сообщества профессиональных бухгалтеров. Это новый сервис, который мы вот вот анонсируем.
А вот тут есть лента всех блогов: https://www.klerk.ru/tribune/
На сайте есть система уведомлений и статистика. В колокольчик вам будут приходить вот такие уведомления:
Импорт записей из старых дневников
Совсем недавно мы научились импортировать из старых дневников всех друзей и все записи вместе с комментариями. Протестировали это на моем дневнике. Вы можете увидеть как в реальном времени создавался «Клерк» в 2000 году: https://www.klerk.ru/tribune/tot/page/388/ Я подробно описывал каждый новый шаг в истории проекта.
Вот например 25 февраля 2004 года я радовался, что посещаемость проекта перевалила за 10 000 пользователей в день. Сегодня посещаемость «Клерка» около 200 тысяч бухгалтеров и предпринимателей в день. Или например, вот запись о том, что купили первый собственный сервер.
Могу успокоить всех владельцев дневников, что без согласия пользователей импорт записей из дневников мы делать не будем. Тем не менее такая возможность есть и если есть желание перенести свои записи в современное окружение напишите мне на почту: tot@klerk.ru
Сервис «Консультации» бьет рекорды
На Клерке сервис «Консультаций» традиционно растет к концу года. Наши консультанты в день отвечают на 50 вопросов.
Подробнее о сервисе https://edu.klerk.ru/consultations/.
Женя
А это Женя из отдела «Бизнес» в розовом выбирает между правой и левой рукой. Она в этом году поставила несколько рекордов компании. Сделала самый крупный чек, сделала самый большой оборот. Зашла в мой кабинет и дала себя сфотографировать.
Женя молодец. Будь как Женя.
Директор по маркетингу
А еще в ноябре я объявлял, что у нас новый директор по маркетингу, но, к сожалению мы его потеряли и теперь у нас вновь открыта эта позиция. Если вдруг вы понимаете, что Вы именно тот самый человек, пишите мне в телегу: totttttt
Ремонт
Итак,
тестирую работу со вставкой картинок рассказываю как у нас идет ремонт. Напомню, что дизайн проект третьей очереди офиса можно посмотреть вот здесь.
Самое крутое, это то что мы случайно откопали круглое окно в кабинете «Бизнеса». Теперь думаю, как убрать эту штангу которая загораживает свет.
Чуть больше года назад здесь было вот так.
Вот так это окно видно на расстоянии
Здесь будет огромное окно из кухни в отдел «Бизнес». Должно получиться вот так
Ну и еще пару фотографий для понимания масштаба ремонта
На втором этаже решили делать изолированную кухню. Это будет третья кухня в офисе. Да, столовая на втором этаже – это неудобно, но стоит задача изолировать запахи.
Сейчас стадия утепления и обшивки стен
Обратите внимание, что к каждой фотографии теперь есть возможность оставлять подписи. Этот новый редактор планируем выложить в понедельник.
Неужели это все?
Нет еще не все. Сын в сентябре уехал учиться в Германию. В Берлине не смог найти квартиру, переехал в Бонн. В Бонне получил студенческий вид на жительство и сегодня открыл банковскую карту. Немецкий язык учит уже два года.
Парню 18 лет исполнилось месяц назад.
Веди блог на «Клерке», если ты настоящий бухгалтер! Вступай в сообщество!
Всем чмоки в этом чатике!