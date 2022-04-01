Запрет на приостановление оказания услуг по отоплению, электроснабжению, газоснабжению должникам

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР:

депутаты Государственной Думы Б. А. Чернышов, В. А. Кошелев, С. Д. Леонов, И. М. Мусатов, Ю. А. Напсо, С. А. Наумов, Б. Р. Пайкин, К. М. Панеш, А. Н. Свистунов, В. С. Селезнев, В. В. Сипягин, И. К. Сухарев.

Суть поправок

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому не допускается приостановление предоставления коммунальной услуги по отоплению, электроснабжению (газоснабжению, в случае использования газа для отопления в отопительный период), а в многоквартирных домах холодного водоснабжения и водоотведения, электроснабжения в случае их неполной оплаты потребителем.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что закрепление этих условий непосредственно в федеральном законе позволит защитить право людей на жизнь и существование в минимальных приемлемых санитарно-бытовых условиях.

Законопроект № 93619-8.

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