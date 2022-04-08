Штраф за нарушение тишины

Рассматривается предложение по установлению единого штрафа за нарушение тишины (Законопроект № 97773-8)

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин

Содержание предложения

Согласно законопроекту совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 22 часов до 7 часов в жилых домах, гостиницах, общежитиях, объектах социального назначения (в том числе объектах здравоохранения, образования), в жилых зонах и на территориях объектов социального назначения, а также совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан при проведении с 22 часов до 7 часов строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни, за исключением действий, направленных на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, на проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, действий, связанных с совершением богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не противоречащих законодательству, или проведением в порядке, не противоречащем законодательству, культурно-массовых мероприятии, разрешенных органами государственной власти или органами местного самоуправления,

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух с половиной тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Материалы к законопроекту

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