Самозанятые смогут таксовать, ответственность сервисов такси в обзоре Закона о такси

Рассматриваются положения Закона о такси, поступившего в Госдуму (Законопроект № 121564-8)

Автор инициативы

Законопроект подготовлен Правительством РФ

Содержание проекта

В проекте установлены базовые понятия. Например, легковое такси - легковой автомобиль, используемый для осуществления перевозок пассажиров и багажа на основании публичного договора фрахтования.

Появляется легальная возможность для самозанятых получить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Устанавливается ответственность службы заказа легкового такси за реальный ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что вследствие перетока пассажиров к агрегаторам традиционные таксопарки перешли на взаимодействие с агрегаторами, существенно снизив или прекратив работу собственных диспетчерских, что способствовало росту долей федеральных агрегаторов: практически все небольшие участники рынка являются партнерами "Яндекс.Такси", некоторые обеспечивают подключение водителей также к Gett, Uber, "Максим", "Ситимобил". В то же время законодательством не урегулирована деятельность служб заказа легковых такси и в том числе агрегаторов, их правоотношения с перевозчиками легковым такси и пассажирами.

Материалы к законопроекту

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