Отпуск за прививку, права работающих пенсионеров, выплаты при банкротстве работодателя в обзоре трудового права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права работников

Трудовые права за апрель 2022

В России признают армянские водительские права – Законопроект № 99690-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, предусматривающий признание на территории Российской Федерации национальных водительских удостоверений граждан Республики Армении при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами.

Бесплатное питание для работников железной дороги – Законопроект № 113070-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Бесплатным рационом питания (натуральным довольствием) за счет средств работодателя обеспечиваются работники железнодорожного транспорта общего пользования, выполняющие на объектах инфраструктуры более четырех часов подряд в течение времени, когда прекращается движение поездов по перегону, отдельным железнодорожным путям перегона или железнодорожной станции, следующие работы: 1) аварийно-восстановительные; 2) по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий; 3) по реконструкции объектов инфраструктуры; 4) по ремонту объектов инфраструктуры; 5) по очистке железнодорожных путей и стрелочных переводов при ликвидации снежных заносов. В Пояснительной записке указывается, что необходимо учитывать, что обязательным компонентом поддержания высокой работоспособности и психологической комфортности является хорошее физическое состояние работников. Выполнение физических, а также нервно-психических нагрузок напрямую зависит от полноценного, адекватного по энергетической и пищевой ценности питания. Способность выполнять напряженную физическую работу обеспечивают основные пищевые вещества пищи (белки, жиры, углеводы).

Отпуск за прививку от короны – Законопроект № 99927-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому работник при проведении профилактических прививок против инфекции имеет право на освобождение от работы на два рабочих дня (в день введения вакцины (ее компонентов) и следующий за ним рабочий день) с сохранением за работником места работы (должности) и среднего заработка. В Пояснительной записке указывается, что закрепление данной нормы в Трудовом кодексе Российской Федерации будет способствовать популяризации прививочной кампании против короны.

Возврат индексации пенсий работающим пенсионерам – Законопроект № 109524-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому с 1 июля 2022 года предлагается выплачивать такой же размер пенсии, какой они бы получали, если бы относились к категории неработающих пенсионеров. В Пояснительной записке указывается, что отмена индексации пенсий работающих пенсионеров состоялась 01.01.2016 г. В связи с этим эта часть пенсионеров получает неполный размер пенсии уже седьмой год. За шесть лет, с 2016 г. по 2022 г., индексация страховой пенсии неработающих пенсионеров составила 50,3%. Следовательно, при том же порядке индексации ежемесячная пенсия работающих пенсионеров увеличилась бы в среднем на 6189 рублей.

Увеличение выплат работникам при банкротстве работодателя – Законопроект № 107968-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому требования кредиторов второй очереди удовлетворяются в первую очередь о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, в размере не более чем 100 тысяч рублей за каждый месяц на каждого человека. Сейчас эта сумма составляет 30 тыс. рублей. В Пояснительной записке указывается, что в нынешних условиях роста инфляции, которая по прогнозам аналитиков может в 2022 году составить 20% вместо 4%, предусмотренный размер выплачиваемой заработной платы не более 30 тысяч рублей в месяц является недостаточным.

Изменение расчета индивидуального пенсионного коэффициента для работающих пенсионеров – Законопроект № 109561-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, который предполагает отмену максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) при перерасчете страховой пенсии для работающих пенсионеров и переход к исчислению ИПК при ежегодном перерасчете пенсий работающим пенсионерам в общем порядке. В Пояснительной записке указывается, что существующий порядок дискриминирует работодателя (страховщика), создавая избыточную налоговую нагрузку, не обеспечивая при этом эквивалентный размер пенсионного обеспечения. В результате и у работодателя, и у работника формируются антистимулы к легализации заработной платы.

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