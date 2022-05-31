Гарантии пенсионеров при банкротстве пенсионного фонда

Рассматривается предложение по осуществлению выплат участникам НПФ по аналогии с выплатами при банкротстве банков (Законопроект № 130955-8)

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Единой России, Справедливой России,

Депутаты Государственной Думы А.Г.Аксаков, К.М.Бахарев, О.В.Савченко, В.Б.Сенин, О.Д.Димов, Н.Г.Цед, В.С.Макаров; Сенаторы Российской Федерации Н.А.Журавлев, М.М.Ульбашев, А.Д.Артамонов

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается проект о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению.

Согласно документу при банкротстве или отзыве лицензии НПФ на этапе накопления участникам будет гарантирован остаток средств на именных пенсионных счетах (взносы самого участника, его работодателя и иных лиц с учетом результата их размещения), но не более предельного размера гарантируемой суммы - 1,4 млн рублей.

На этапе выплат, законопроект предусматривает гарантию выплаты любых пенсий в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не более двух размеров социальной пенсии по старости.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что с учетом демографических тенденций в развитых и развивающихся странах для государства все более актуальным становится вопрос о стимулировании активного участия граждан и работодателей в добровольных пенсионных программах, предоставляющих возможность самостоятельно сберегать средства на будущую пенсию и обеспечить достойный уровень дохода после выхода на пенсию.

Материалы к законопроекту

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