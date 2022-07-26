Доплата к низкой зарплате, повышение страхования вкладов в обзоре трудовых и финансовых прав

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие трудовые и финансовые права граждан

Трудовые права

Работодателей обяжут доставлять вахтовиков до места работы за свой счет – Законопроект № 140659-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Доставка работников от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно осуществляется за счет средств работодателя. Работодатель может компенсировать стоимость проезда работника от места жительства до места нахождения работодателя (пункта сбора). Размер и порядок компенсации устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом. В Пояснительной записке положения Кодекса не устанавливают обязанности работодателя по доставке работника от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работ и обратно, что приводит к возникновению споров сторон трудовых отношений по данному вопросу.

Социальная доплата для работников – Законопроект № 140670-8 (подробнее)

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому социальная доплата к доходам работающего в течение полного рабочего дня трудоспособного населения – предоставление работающему гражданину денежной суммы к доходам, определенным в соответствии со статьей 210 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

В Пояснительной записке указывается, что предложенная законопроектом конструкция предполагает аналог ставки 0% по НДФЛ для работающих граждан, чей доход, определенный в соответствии со статьей 210 части второй НК РФ после вычета НДФЛ не превышает величины прожиточного минимума трудоспособного населения. На сегодняшний день работающие граждане, являющиеся плательщиками НДФЛ, чей доход не выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения, уплачивают НДФЛ в общем порядке. Законопроектом предусматривается, что для того, чтобы чистый доход граждан, которые они получают на руки, составлял не меньше величины прожиточного минимума, такой гражданин должен подать заявку на социальную доплату к доходам работающего в течение полного рабочего дня трудоспособного населения. Государство выплачивает гражданину такую сумму, чтобы довести его доход до уровня не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ, и одновременно не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ.

Финансовые права

Месячный договор ОСАГО – Законопроект № 143281-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому договор ОСАГО может заключаться на срок от одного месяца до одного года. В Пояснительной записке указывается, что для транспортных средств, зарегистрированных на территории Российской Федерации, не предусмотрена возможность заключения договора ОСАГО на срок менее одного года. В то же время бывают ситуации, когда полис ОСАГО нужен на более короткий срок, например, для поездки или перегона машины в другой город. В этом случае водитель должен заключить договор ОСАГО на один год, а затем его расторгнуть.

Повышение страхования вкладов граждан – Законопроект № 143287-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому увеличивается предельный размер страхового возмещения по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, до 3 млн. рублей. В Пояснительной записке указывается, что повышение в нынешних условиях размера страхового возмещения по банковским вкладам также будет способствовать укреплению доверия граждан к банковской системе.

Комментарий к налоговым событиям за июнь 2022

Обзоры

Обзор международное права за июнь 2022 - ссылка