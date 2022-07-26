Запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в кино и СМИ

Рассматривается предложение по ограничению популяризации нетрадиционных отношений

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Запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в кино и СМИ

Рассматривается предложение по ограничению популяризации нетрадиционных отношений (Законопроект № 165975-8)

Авторы поправок

Законопроект подготовлен депутатами от КПРФ, Справедливой России, ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Н.А.Останина, О.Н.Алимова, Я.В.Лантратова, Н.П.Бурляев, А.А.Журавлев, А.В.Корниенко

Содержание поправок

Согласно законопроекту запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также запрещается выдавать прокатное удостоверение фильмам, в которых пропагандируется отрицание семейных ценностей и нетрадиционные сексуальные отношения.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в России формально до настоящего времени, отсутствует запрет на пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе с использованием кинопроката.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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