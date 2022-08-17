Запрет на рекламу самогонных аппаратов

Рассматривается предложение по недопущению рекламы аппаратов для самогоноварения.

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Запрет на рекламу самогонных аппаратов
Изображение inkflo с сайта Pixabay

Рассматривается предложение по недопущению рекламы аппаратов для самогоноварения (Законопроект № 180963-8)

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Государственным Собранием Республики Мордовия

Содержание поправок

Согласно законопроекту не допускается реклама технологического оборудования, используемого для производства в домашних условиях продукции, содержащей этиловый спирт.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что реализация самогонных аппаратов, по своей мощности сравнимых с промышленными масштабами, и оборудования для производства спиртосодержащей жидкости ничем не ограничена. Законодательные ограничения на рекламу и покупку самогонных аппаратов в настоящее время в Российской Федерации отсутствуют.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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