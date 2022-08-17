Запрет на рекламу самогонных аппаратов

Рассматривается предложение по недопущению рекламы аппаратов для самогоноварения (Законопроект № 180963-8)
Инициатор поправок
Законопроект подготовлен Государственным Собранием Республики Мордовия
Содержание поправок
Согласно законопроекту не допускается реклама технологического оборудования, используемого для производства в домашних условиях продукции, содержащей этиловый спирт.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что реализация самогонных аппаратов, по своей мощности сравнимых с промышленными масштабами, и оборудования для производства спиртосодержащей жидкости ничем не ограничена. Законодательные ограничения на рекламу и покупку самогонных аппаратов в настоящее время в Российской Федерации отсутствуют.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
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