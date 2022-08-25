Ответственность за ненадлежащее обращение с навозом

Рассматривается предложение по установлению ответственности за нарушение правил обращения с побочными продуктами животноводства (Законопроект № 183338-8)

Авторы инициативы

Законопроект подготовили Депутаты Государственной Думы А.В.Гордеев (Единая Россия), В. И. Кашин (КПРФ)

Содержание инициативы

Согласно законопроекту несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства (навоз, помет и т.д.) при хранении, транспортировании, обработке, переработке, реализации побочных продуктов животноводства - влечет наложение административной ответственности (штраф от 30 тыс. до 450 тыс. рублей, приостановление деятельности до 90 суток).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что законопроект направлен на устранение законодательного пробела.

Материалы к законопроекту

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