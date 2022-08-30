Разъяснения Минфина по налогам за май 2022

Рассматриваются наиболее интересные позиции Минфина по налоговым вопросам

ОБЗОР ПИСЕМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ ЗА МАЙ 2022

Общие вопросы

Письмо от 18 мая 2022 г. № 03-02-07/45771

Поручения налоговых органов на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика в бюджетную систему Российской Федерации, направляемые в банки в порядке статьи 46 НК РФ, не входят в перечень исполнительных документов для целей исполнительного производства, закрепленный в части 1 статьи 12 Закона об исполнительном производстве.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 13 мая 2022 г. № 03-07-05/43895

Осуществляемые банком банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость на основании вышеуказанного подпункта 3 пункта 3 статьи 149 НК РФ.

Письмо от 6 мая 2022 г. № 03-07-11/42689

Получаемые после 27 сентября 2021 года профессиональной спортивной лигой от публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр" в соответствии с Федеральным законом N 244-ФЗ суммы целевых отчислений, не связанные с оплатой реализованных профессиональной спортивной лигой товаров (работ, услуг), не включаются в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 162 НК РФ.

Письмо от 19 мая 2022 г. № 03-07-11/46390

При этом применение налогоплательщиками налога на добавленную стоимость налоговой ставки в размере 0 процентов в отношении дополнительных услуг (услуг прачечной, сауны, фитнеса, автостоянки, трансфера, конференц-зала, бизнес-центра и т.д.), оказываемых в гостиницах и иных средствах размещения, Федеральным законом N 67-ФЗ не предусмотрено, в связи с чем данные услуги подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке, предусмотренной пунктом 3 статьи 164 НК РФ, либо освобождаются от налогообложения данным налогом на основании статьи 149 НК РФ.

Письмо от 30 мая 2022 г. № 03-07-13/1/50416

При ввозе на территорию Российской Федерации с территории Республики Беларусь товаров, импорт которых осуществлялся в связи с их передачей в пределах одного юридического лица (от белорусской организации филиалу этой организации), налог на добавленную стоимость не уплачивается.

Реализация на территории Российской Федерации филиалом белорусской организации, состоящим на учете в налоговом органе, товаров, импорт которых ранее осуществлялся в связи с их передачей от белорусской организации данному филиалу этой организации, облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии с положениями НК РФ.

Письмо от 24 мая 2022 г. № 03-07-11/48045

При списании налогоплательщиком (продавцом) по истечении срока исковой давности сумм невостребованной кредиторской задолженности, образовавшейся по суммам авансовых платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг) и не возвращенных покупателю, отсутствуют основания для принятия к вычету сумм НДС, исчисленных и уплаченных им в бюджет с сумм авансовых платежей.

Комментарий к налоговым спорам за июнь 2022

Налог на прибыль

Письмо от 5 мая 2022 г. № 03-03-06/2/41402

Если налогоплательщик-кредитор получает частичное возмещение недополученного дохода и при этом непогашенные обязательства заемщика считаются исполненными (прекращаются), то указанная задолженность может быть учтена в составе внереализационных расходов только в случае признания ее безнадежной задолженностью в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 266 НК РФ

Письмо от 6 мая 2022 г. № 03-03-06/1/41935

Поскольку доходы российской организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в виде процентов, начисляемых банком на неснижаемый остаток денежных средств на банковском счете, не поименованы в абзаце шестом пункта 1.15 статьи 284 НК РФ как исключаемые, следовательно, такие доходы учитываются в общей сумме доходов такой организации для расчета доли доходов от деятельности в области информационных технологий в целях применения вышеуказанных пониженных ставок по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 18 мая 2022 г. № 03-03-06/1/45711

Доходы от оказания услуг по договору факторинга учитываются налогоплательщиком для целей налогообложения прибыли при каждой уступке (реализации) прав требования.

Письмо от 18 мая 2022 г. № 03-03-06/1/45454

При исключении налоговым органом юридического лица из ЕГРЮЛ в случаях, установленных пунктом 5 статьи 21.1 Закона N 129-ФЗ, правовые основания для признания задолженности исключенных юридических лиц безнадежной по основанию их ликвидации (статья 419 ГК РФ) отсутствуют.

Признание списываемой задолженности безнадежной по основанию истечения установленного срока исковой давности осуществляется вне зависимости от предпринятых налогоплательщиком мер принудительного взыскания такой задолженности.

Письмо от 23 мая 2022 г. № 03-03-06/1/47598

Для российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, пунктом 1.15 статьи 284 НК РФ установлены пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций. Указанные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций применяются при выполнении условий, предусмотренных пунктом 1.15 статьи 284 НК РФ. Одним из таких условий предусмотрено, что среднесписочная численность работников организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, за отчетный (налоговый) период составляет не менее семи человек.

В связи с тем что порядок определения численности работников организаций Кодекс не регламентирует, с учетом положений пункта 1 статьи 11 Кодекса для расчета указанной среднесписочной численности работников следует руководствоваться Приказом Росстата от 24.11.2021 N 832 "Об утверждении Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы", N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", N П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации" (далее - Приказ Росстата N 832).

Комментарий к налоговым событиям за июль 2022

Письмо от 20 мая 2022 г. № 03-03-06/1/46727

При безвозмездном получении налогоплательщиком имущественных прав от акционера (участника) в случае соблюдения указанных в подпункте 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ условий стоимость таких прав не учитывается в составе доходов для целей налогообложения прибыли.

При дальнейшем погашении безвозмездно полученного права требования долга в рассматриваемом случае датой получения дохода признается дата погашения должником такого требования. При этом расходы по приобретению рассматриваемых прав требования равны нулю. Кроме того, в случае прекращения долгового обязательства путем его погашения основания для применения подпункта 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ не имеется.

Письмо от 25 мая 2022 г. № 03-03-06/1/48762

Если налогоплательщик возвращает продавцу приобретенный ранее по договору купли-продажи объект основных средств, то суммы начисленной ранее амортизации по указанному основному средству, а также амортизационной премии, если она применялась, подлежат изъятию из числа расходов, учтенных в уменьшение налоговой базы но налогу на прибыль соответствующих отчетных (налоговых) периодов.

Письмо от 30 мая 2022 г. № 03-03-06/1/50296

Вне зависимости от основания оплаты любые вознаграждения и иные выплаты, осуществляемые членам совета директоров, не учитываются в целях налогообложения прибыли организаций.

Статья 270 НК РФ не содержит положений, не позволяющих учесть при налогообложении прибыли организаций страховые взносы, начисленные на указанные вознаграждения, которые не признаются расходами в целях главы 25 НК РФ. Расходы в виде страховых взносов, исчисленных в том числе с выплат и вознаграждений, не уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций, учитываются в составе прочих расходов на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ.

Письмо от 24 мая 2022 г. № 03-03-06/2/48034

Арест имущества нельзя отнести ни к одному из перечисленных в подпункте 6 пункта 2 статьи 265 НК РФ оснований получения убытков. При этом нет оснований учитывать стоимость арестованного имущества организации в расходах, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль.

Одновременно сообщается, что в настоящее время прорабатывается возможность внесения поправок в главу 25 НК РФ в целях урегулирования вопроса о порядке налогообложения налогом на прибыль организаций стоимости конфискованного имущества налогоплательщика в связи с действиями недружественных стран.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 6 мая 2022 г. № 03-04-05/41932

Оснований для предоставления имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц при строительстве либо приобретении садового дома статьей 220 НК РФ не предусмотрено.

Письмо от 6 мая 2022 г. № 03-04-05/41908

Налогоплательщик имеет право на получение остатка имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц до полного его использования при наличии в последующих налоговых периодах налогооблагаемых доходов, указанных в подпункте 9 пункта 2.1 или пункте 6 статьи 210 НК РФ. Дополнительно отмечаем, что указанный налоговый вычет не является субсидией или иной формой социальных выплат.

Письмо от 12 мая 2022 г. № 03-04-05/43574

Налогоплательщик вправе получить имущественный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в случае приобретения или строительства, в частности, жилого дома. При этом предоставление имущественного налогового вычета в связи с переводом нежилого помещения в жилое помещение НК РФ не предусмотрено.

Письмо от 6 мая 2022 г. № 03-04-05/42255

Перечень доходов, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц, содержится в статье 217 НК РФ. Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения доходов, полученных в виде субсидий в целях финансового обеспечения затрат физического лица, связанных с реализацией профессиональной деятельности, указанная статья не содержит.

Письмо от 19 мая 2022 г. № 03-04-05/46105

Условие о количестве детей для целей применения абзаца второго пункта 2.1 статьи 217.1 НК РФ считается выполненным, если второй ребенок рождается в году, в котором было реализовано жилое помещение.

Письмо от 19 мая 2022 г. № 03-04-05/46103

Если при вынесении решения суды не производят разделения сумм, причитающихся физическому лицу и подлежащих удержанию с физического лица, организация - налоговый агент при выплате физическому лицу по решению суда дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц, не имеет возможности удержать у налогоплательщика налог на доходы физических лиц с указанного дохода.

Письмо от 25 мая 2022 г. № 03-04-05/48690

Программа "Пушкинская карта" реализуется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2021 N 1521 "О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры". В этой связи доходы, полученные налогоплательщиком в результате реализации указанной программы, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц на основании пункта 79 статьи 217 НК РФ.

Письмо от 27 мая 2022 г. № 03-04-06/50079

Поскольку компенсация работникам при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы за нарушение договорных обязательств перед работниками не является возмещением затрат работников, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей, то подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Краткий обзор налоговых новостей за июль 2022

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 6 мая 2022 г. № 03-04-05/42255

Субсидия, предоставляемая физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим НПД, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией профессиональной деятельности, не подлежит обложению НПД

Налог на имущество

Письмо от 6 мая 2022 г. № 03-05-05-01/42237

Лесные дороги, в соответствии с ГрК РФ и ЛК РФ не являющиеся объектами капитального строительства, не могут рассматриваться в качестве объектов недвижимого имущества и, следовательно, не подлежат обложению налогом на имущество организаций.

Страховые взносы

Письмо от 4 мая 2022 г. № 03-15-05/40708

Трудовые отношения у председателя совета МКД и членов совета МКД возникают с собственниками помещений в МКД, а управляющая организация является плательщиком страховых взносов с сумм вознаграждений, производимых ею в пользу указанных застрахованных в системе обязательного социального страхования лиц в рамках трудовых отношений на основании положений подпункта 1 пункта 1 статьи 419 и подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ, в силу договора управления МКД, в котором собственники помещений в МКД уполномочили управляющую организацию от своего имени производить выплаты и вознаграждения председателю совета МКД и членам совета МКД и, соответственно, начислять на данные выплаты страховые взносы. Источником уплаты страховых взносов должны являться денежные средства собственников помещений в МКД и предусматриваться решением общего собрания собственников в расходах, предназначенных для выплаты вышеуказанного вознаграждения.

Что касается оплаты работ (услуг) дворников и уборщиков подъездов, то факт выполнения ими работ (оказания услуг) соответствует признакам договора возмездного оказания услуг, предусмотренным статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вознаграждения, выплачиваемые в пользу дворников и уборщиков подъездов в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование и страховыми взносами на обязательное медицинское страхование и не облагаются страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Уплата страховых взносов с выплат указанным лицам в рамках гражданско-правовых договоров производится в порядке, аналогичном вышеупомянутому в части уплаты страховых взносов с выплат председателю совета МКД и членам совета МКД.

Письмо от 30 мая 2022 г. № 03-15-05/50377

Если организация производит выплаты физическим лицам, которые состоят с ней в трудовых отношениях, то суммы таких выплат (за исключением сумм, поименованных в статье 422 НК РФ) подлежат обложению страховыми взносами независимо от источника их финансирования, в том числе за счет средств гранта.

В случае если выплаты за счет средств гранта производятся грантодателем в пользу грантополучателя - физического лица, которое не состоит в трудовых отношениях и не заключило гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг с грантодателем, то такие выплаты объектом обложения страховыми взносами не признаются.

Письмо от 30 мая 2022 г. № 03-03-06/1/50296

Ежемесячные вознаграждения членам совета директоров акционерного общества, производимые на основании решения общего собрания акционеров, независимо от того, состоят члены совета директоров в трудовых отношениях с обществом или нет, подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование.

Письмо от 27 мая 2022 г. № 03-04-06/50079

На денежные компенсации, выплачиваемые работнику работодателем, в том числе на основании судебных актов, за нарушение установленного срока выплаты заработной платы, не распространяется действие статьи 422 НК РФ, и, следовательно, данные компенсации подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплаты в рамках трудовых отношений.

Комментарий к практике Конституционного Суда за 1-ое полугодие 2022

УСН

Письмо от 13 мая 2022 г. № 03-11-06/2/44281

Статья 251 НК РФ не предусматривает исключение из доходов сумм возмещения расходов на оплату коммунальных услуг. Полученная сумма возмещения стоимости коммунальных услуг в полном объеме учитывается налогоплательщиками в доходах при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, независимо от выбранного объекта налогообложения по УСН.

Письмо от 19 мая 2022 г. № 03-11-11/46322

ТСЖ при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, не учитывает в составе доходов взносы на содержание имущества общего пользования и отчисления на формирование резерва на проведение ремонта, капитального ремонта общего имущества, которые производятся членами ТСЖ. Поступившие указанные взносы и отчисления от лиц, не являющихся членами ТСЖ, учитываются при определении объекта налогообложения по указанному налогу в общеустановленном порядке.

Водный налог

Письмо от 5 мая 2022 г. № 03-06-07-02/41539

Организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являясь налогоплательщиком водного налога, водный налог не исчисляют и не уплачивают. Вместе с тем налоговая декларация по водному должна быть представлена в налоговый орган по месту нахождения водного объекта не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (кварталом), поскольку обязанность представлять налоговую декларацию у организации возникает не на основании исчисленной суммы налога, а на основании признания ее плательщиком соответствующего налога.

Патент

Письмо от 16 мая 2022 г. № 03-11-11/44740

Индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, вправе в течение календарного года перейти на ПСН по отдельным видам предпринимательской деятельности, в отношении которых ПСН введена соответствующими законами субъектов Российской Федерации.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2021

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