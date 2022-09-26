Кредитование

В Госдуме предложили установить право граждан на кредитные каникулы

Рассматривается предложение по установлению условий предоставления гражданам кредитных каникул.

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Рассматривается предложение по установлению условий предоставления гражданам кредитных каникул (Законопроект № 196743-8).

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен депутатами от Справедливой России и Единой России, а также сенаторами

Сенаторы Российской Федерации Н.А.Журавлев, А.Д.Артамонов, М.М.Ульбашев; Депутаты Государственной Думы А.Г.Аксаков, К.М.Бахарев

 

Содержание инициативы

Согласно законопроекту в договоре потребительского кредита (займа) должна содержаться информация о праве заемщика обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что законопроект направлен на поддержку граждан, заключивших договор потребительского кредита (займа) и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, путем предоставления им права на получение льготного периода исполнения обязательств по кредитному договору для восстановления платежеспособности.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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