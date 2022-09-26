Вычет по НДС без счета-фактуры
Рассматривается возможность применения вычета по НДС в отсутствие счета-фактуры.
Рассматривается возможность применения вычета по НДС в отсутствие счета-фактуры.
ЦБ изменил условия по выдаче наличных с валютных счетов и вкладов. Вся валюта, зачисленная после 9 сентября, будет выдаваться в рублях по курсу ниже курса ЦБ.
Период прохождения военной службы войдет в стаж для пенсии. Мобилизованные получат статус военнослужащих, и им предоставят все гарантии, которые имеют контрактники.
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Министерства, ведомства и отрасли каждый день дополняют списки профессий, не попадающих под мобилизацию. Некоторые предприятия становятся в очередь за бронью для своих сотрудников.
Рассматривается возможность применения вычета по НДС в отсутствие счета-фактуры.
Термин «профессиональная деформация» все чаще звучит в кругах HR-ов и специалистов по подбору персонала. Для многих работа уже не просто часть жизни, а часть их личности. Что такое профессиональная деформация и как она выглядит у логистов? Попробуем разобраться.
Поводом для комментария стало письмо Минфина от 18.08.2022. Чиновники ответили региональным лизинговым компаниям, но тема касается всех, кто получает субсидии из бюджета на покупку имущества. Подробности – в статье.
Как бы это парадоксально ни звучало, но наибольшие сложности во время процедуры выемки бизнес создает себе сам. Просто потому что не относится к этому мероприятию контроля серьезно. В 8 из 10 случаев компании просто игнорируют возможность выемки.
Разнообразие специальных налоговых режимов, применяющихся в нашей стране, дают возможность малому и среднему бизнесу, в зависимости от его экономической ситуации, выбрать наиболее выгодный, соответствующий моменту, вид налогообложения. Законодательство однозначно трактует правила перехода с УСН, ЕСХН и ПСН на НПД.
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