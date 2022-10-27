Мобилизация

Мобилизованным дадут кредитные каникулы и жилищные льготы. Обзор мер поддержки

В Госдуме рассказали о принятых мерах поддержки для мобилизованных.

Версия для печати

Кредитные каникулы (Законы № 377-ФЗ, 406-ФЗ)

По кредитам, взятым до мобилизации, предоставляются кредитные каникулы как мобилизованным, так и членам их семей. При гибели мобилизованного или получении первой группы инвалидности кредит списывается.

Для того, чтобы воспользоваться кредитными каникулами нужно заявление заемщика. Не обязательно письменное – связаться с банком или микрофинансовой организацией можно по телефону или способом, предусмотренным кредитным договором. Это необходимо сделать до 31 декабря 2023 года.

Вместе с обращением можно приложить документы, подтверждающие участие в СВО. Если такой возможности нет, то кредитор имеет право самостоятельно запросить их в Минобороны. Если же банк просит документы у заемщика, то их нужно предоставить до конца льготного периода. Членам семьи военнослужащего необходимы еще документы, подтверждающее это родство.

Право на кредитные каникулы также предоставляется мобилизованным предпринимателям, которые являются единственными участниками обществ с ограниченной ответственностью.

Трудовые льготы (Закон № 376-ФЗ)

Трудовые договоры с мобилизованными приостанавливаются. После возвращения они в течение трех месяцев смогут вернуться к своим прежним должностным обязанностям.

Членов семей мобилизованных нельзя будет без их согласия привлечь для особого режима работы: направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни. Также предусматривается преимущественное право сохранения работы при сокращении численности или штата сотрудников.

Жилищные льготы (Закон № 378-ФЗ)

Мобилизованные граждане и члены их семей будут освобождены от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ, а также при просрочке взносов за капремонт.

Материалы по мобилизации

Обзор прав мобилизованных за сентябрь 2022 – ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим

Ведение бизнеса

Налоговые риски: какие бывают, когда возникают и как минимизировать

Принятие решений в сфере налогообложения может привести к неблагоприятным событиям, в результате которых бизнес понесёт потери. Возможность возникновения таких событий и называют налоговыми рисками. Рассказываем, какие бывают налоговые риски, когда они возникают и как их сократить.

Налоговые риски: какие бывают, когда возникают и как минимизировать

Повышение квалификации

Маркетплейсы

Продажи на маркетплейсах к зимним праздникам: как проанализировать спрос и не закупить лишнего

Чтобы подготовка и закупка товаров на период зимних праздников и распродаж не превратилась в русскую рулетку, селлерам маркетплейсов необходимо максимально точно определить, что покупать и в каком количестве. Важно, опираться не на интуицию, а на аналитику продаж и анализ спроса. Расскажем как это сделать.

Продажи на маркетплейсах к зимним праздникам: как проанализировать спрос и не закупить лишнего
Ведение бизнеса

Какую систему налогообложения выбрать для розничного магазина

Первое, что нужно сделать, открывая свой бизнес — определиться с системой налогообложения. Важно принять оптимальное решение, чтобы не переплачивать налоги и, по возможности, сдавать меньше отчетности. Рассмотрим наиболее актуальные системы налогообложения для розничного магазина.

Какую систему налогообложения выбрать для розничного магазина

Мероприятия

Разместить
Читать еще