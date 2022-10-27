Мобилизованным дадут кредитные каникулы и жилищные льготы. Обзор мер поддержки

Кредитные каникулы (Законы № 377-ФЗ, 406-ФЗ)

По кредитам, взятым до мобилизации, предоставляются кредитные каникулы как мобилизованным, так и членам их семей. При гибели мобилизованного или получении первой группы инвалидности кредит списывается.

Для того, чтобы воспользоваться кредитными каникулами нужно заявление заемщика. Не обязательно письменное – связаться с банком или микрофинансовой организацией можно по телефону или способом, предусмотренным кредитным договором. Это необходимо сделать до 31 декабря 2023 года.

Вместе с обращением можно приложить документы, подтверждающие участие в СВО. Если такой возможности нет, то кредитор имеет право самостоятельно запросить их в Минобороны. Если же банк просит документы у заемщика, то их нужно предоставить до конца льготного периода. Членам семьи военнослужащего необходимы еще документы, подтверждающее это родство.

Право на кредитные каникулы также предоставляется мобилизованным предпринимателям, которые являются единственными участниками обществ с ограниченной ответственностью.

Трудовые льготы (Закон № 376-ФЗ)

Трудовые договоры с мобилизованными приостанавливаются. После возвращения они в течение трех месяцев смогут вернуться к своим прежним должностным обязанностям.

Членов семей мобилизованных нельзя будет без их согласия привлечь для особого режима работы: направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни. Также предусматривается преимущественное право сохранения работы при сокращении численности или штата сотрудников.

Жилищные льготы (Закон № 378-ФЗ)

Мобилизованные граждане и члены их семей будут освобождены от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ, а также при просрочке взносов за капремонт.

Материалы по мобилизации

Обзор прав мобилизованных за сентябрь 2022 – ссылка