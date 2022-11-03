НДФЛ

НДФЛ при выплате зарплаты за декабрь в новом году

Заметка о последствиях по НДФЛ при выплате зарплаты за декабрь в январе следующего года.

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Разберем Письмо Минфина от 14 сентября 2022 г. № 03-04-06/88989.

Материалы по НДФЛ

ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка

Обзор разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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Кто зверствует на биржевом рынке: быки и медведи

Быки и медведи — что это за звери? За громкими названиями скрываются обычные участники биржевого рынка, которые работают по определенным стратегиям. Каждый из игроков выполняет установленные действия, что позволяет зарабатывать на повышении или понижении стоимости ценных бумаг и активов.

Кто зверствует на биржевом рынке: быки и медведи
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