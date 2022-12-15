НДФЛ

НДФЛ при возмещении стоимости автомобиля

Рассматриваются последствия по НДФЛ при получении возмещения стоимости неисправного автомобиля.

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Рассматриваются последствия по НДФЛ при получении возмещения стоимости неисправного автомобиля (Письмо Минфина от 11 ноября 2022 г. № 03-04-05/110053).

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