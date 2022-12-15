НДФЛ при возмещении стоимости автомобиля
Рассматриваются последствия по НДФЛ при получении возмещения стоимости неисправного автомобиля.
Рассматриваются последствия по НДФЛ при получении возмещения стоимости неисправного автомобиля.
Сейчас лимит доходов по ПСН составляет 60 млн рублей. Причем считают выручку по ПСН+УСН, а в случае превышения слет с патента идет задним числом. ИП не теряют надежды, что этот лимит поднимут. Тем более, что такой законопроект есть в Госдуме.
На сахаросодержащие напитки ввели акциз. Что это за подакцизные напитки, рассказал Минфин.
Ограничения не коснутся всех подряд. Пока говорят, что запрещено будет работать чиновникам и информационным безопасникам.
Целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности не учитывают для базы по налогу на прибыль.
Будущая пенсия ИП формируется за счет фиксированных взносов. Если платить только минимальный взнос, ежегодная прибавка к пенсии будет 1 балл. А их надо заработать как минимум 30, чтобы в принципе иметь право на пенсию.
У португальцев был план, невероятно сложный и амбициозный - эта забытая богом страна на краю Европы всерьез вознамерилась открыть новый торговый путь, путь пряностей. И это им удалось. Но довольно быстро, по историческим меркам, эта страна, страна инноваторов и героев, ушла в тень. Разбираемся, как это произошло.
Клиенты должны сами распоряжаться своими данными и предварительно согласовывать передачу биометрии в ЕБС.
Сервисная площадка будет оказывать услуги по установке и подключению товаров.
Главное условие – водители уже должны иметь соответствующие украинские удостоверения.
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