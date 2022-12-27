Позиции Минфина по налогам за сентябрь 2022

НДС

Письмо от 20 сентября 2022 г. № 03-07-11/91001

Передача сотрудникам продуктов питания подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость. При этом суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные работодателю при приобретении этих продуктов питания, подлежат вычету в порядке, предусмотренном статьями 171 и 172 НК РФ.

По смыслу постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 мая 2014 г. № 33 операции по предоставлению питания работникам не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость только в тех случаях, когда их предоставление предусмотрено трудовым законодательством, которое в соответствии со статьей 5 Трудового кодекса Российской Федерации состоит из Трудового кодекса Российской Федерации, а также иных федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права.

Письмо от 14 сентября 2022 г. № 03-07-13/1/88973

На основании статьи 72 "Принципы взимания косвенных налогов в государствах-членах" Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее - Договор) при импорте товаров на территорию одного государства - члена Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) с территории другого государства - члена ЕАЭС косвенные налоги взимаются в государстве-импортере, за исключением: товаров, которые в соответствии с законодательством этого государства - члена ЕАЭС не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) при ввозе на его территорию; товаров, которые ввозятся на территорию государства - члена ЕАЭС физическими лицами не в целях предпринимательской деятельности; товаров, импорт которых на территорию одного государства - члена ЕАЭС с территории другого государства - члена ЕАЭС осуществляется в связи с их передачей в пределах одного юридического лица. Освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость при импорте безвозмездно полученных товаров данной статьей Соглашения не предусмотрено.

Письмо от 9 сентября 2022 г. № 03-07-05/87913

Получаемые банком суммы денежных средств, выплачиваемые застройщиком или третьими лицами (аффилированное лицо застройщика; работодатель заемщика - физического лица; банк, клиентом которого является заемщик - физическое лицо, в том числе банки - партнеры такого банка) на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам, выданным банком физическим лицам со сниженной процентной ставкой на уплату цены договора долевого участия в строительстве либо на приобретение объектов недвижимости, в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются.

Письмо от 14 сентября 2022 г. № 03-07-13/1/88945

при приобретении российской организацией услуг, оказываемых физическим лицом - гражданином Республики Беларусь, не являющимся индивидуальным предпринимателем, данной российской организации уплачивать налог на добавленную стоимость не следует.

Письмо от 28 сентября 2022 г. № 03-07-08/93724

С 1 июля 2019 года суммы налога на добавленную стоимость по приобретаемым товарам (работам, услугам) принимаются к вычету в случае использования таких товаров (работ, услуг) для осуществления операций по выполнению работ (оказанию услуг), местом реализации которых в соответствии со статьей 148 Кодекса не признается территория Российской Федерации, в том числе операций по выполнению строительных работ на территории иностранного государства. Поэтому суммы налога на добавленную стоимость, ранее принятые к вычету при приобретении на территории Российской Федерации товаров, в дальнейшем используемых для выполнения строительных работ на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, восстанавливать не требуется.

Письмо от 19 сентября 2022 г. № 03-07-11/90411

В случае оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами налогоплательщиками, утратившими статус региональных операторов, освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость, предусмотренное вышеуказанным подпунктом 36 пункта 2 статьи 146 НК РФ, не применяется и, соответственно, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые такими налогоплательщиками, подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в порядке, предусмотренном НК РФ.

Письмо от 16 сентября 2022 г. № 03-07-13/1/89981

В целях применения налога на добавленную стоимость местом реализации услуг по авиаперевозке груза, оказываемых российским эксплуатантом воздушного судна по договору с организацией, зарегистрированной в Республике Казахстан, по маршруту на территории Казахстана Нур-Султан - Астана признается территория Российской Федерации и, соответственно, такие услуги облагаются налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации по ставке 20 процентов.

Комментарий к налоговым событиям за ноябрь 2022

Налог на прибыль

Письмо от 1 сентября 2022 г. № 03-03-06/1/85258

Налоговая декларация по налогу на прибыль по реорганизованной организации за последний налоговый период должна быть представлена организацией-правопреемником, если она не была представлена реорганизованной организацией до снятия ее с учета в установленном порядке.

Письмо от 12 сентября 2022 г. № 03-08-05/88055

Выплаты в виде премий за выполнение условий договора в части достижения объемов покупки товаров, производимые российскими организациями в адрес иностранных организаций, обложению налогом в Российской Федерации не подлежат при условии отсутствия деятельности указанных иностранных организаций, приводящей к образованию постоянного представительства на территории Российской Федерации.

Письмо от 29 сентября 2022 г. № 03-03-07/94177

Налогоплательщик, получающий в пользование права на результаты интеллектуальной деятельности по лицензионному договору на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии, включает в состав внереализационных доходов доход в виде безвозмездно полученного права пользования результатом интеллектуальной деятельности, определяемый исходя из рыночных цен на право пользования идентичными результатами интеллектуальной деятельности.

Что касается организации-лицензиара, то она в данном случае не имеет дохода от такой операции для целей налогообложения прибыли организаций.

Письмо от 28 сентября 2022 г. № 03-03-06/1/93603

Введение в отношении должника процедур банкротства или их отсутствие (мораторий) не меняет порядок налогообложения доходов, полученных налогоплательщиком в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба, установленный пунктом 3 статьи 250 НК РФ.

Письмо от 28 сентября 2022 г. № 03-03-06/1/93596

На основании подпункта 6 пункта 2 статьи 265 НК РФ к внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций. Однако понесенные налогоплательщиком убытки в результате действий недружественных стран не могут быть учтены на основании вышеприведенной нормы НК РФ.

Письмо от 16 сентября 2022 г. № 03-03-06/1/89952

Потери от пожара отражаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они документально подтверждены. При этом страховая выплата учитывается в составе внереализационных доходов.

Комментарий к налоговым спорам за октябрь 2022

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 14 сентября 2022 г. № 03-04-07/88983

Суточные, выплаченные работнику на основании приложения № 1(1) к постановлению N 812 сверх размеров, установленных пунктом 1 статьи 217 НК РФ, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке.

Письмо от 22 сентября 2022 г. № 03-04-07/91574

С учетом позиции Минобороны России, доходы в связи с прекращением полностью или частично обязательства по уплате задолженности по кредитному договору, полученные налогоплательщиками, пострадавшими в результате проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, и (или) физическими лицами, являющимися членами их семей, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц на основании пункта 46 статьи 217 НК РФ, если они получены в связи с указанными событиями.

Письмо от 20 сентября 2022 г. № 03-04-06/90892

Выплата денежных компенсаций работникам при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы относится к мерам материальной ответственности работодателя за нарушение договорных обязательств перед работниками и не является возмещением затрат работников, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей. Поскольку компенсация работникам при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы за нарушение договорных обязательств перед работниками не является возмещением затрат работников, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей, то подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 26 сентября 2022 г. № 03-04-05/92682

Сумма компенсации реального ущерба, причиненного имуществу физического лица, размер которого документально подтвержден, не является доходом для целей обложения налогом на доходы физических лиц.

Возмещение потребителю стоимости возвращенного им товара, по которой товар был приобретен, также не приводит к возникновению у такого лица дохода (экономической выгоды), поскольку физическому лицу возвращаются его собственные денежные средства, израсходованные на приобретение товара.

Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения дохода в виде сумм, выплаченных организацией в досудебном порядке, в НК РФ не содержится, соответственно, такой доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 22 сентября 2022 г. № 03-04-06/91826

Доходы физического лица, полученные им от присоединенной организации, присоединившей организацией не учитываются при определении налоговых баз в отношении выплачиваемых присоединившей организацией доходов в целях статьи 224 НК РФ.

Практика Конституционного Суда по налогам за 1-полугодие 2022

Письмо от 29 сентября 2022 г. № 03-04-06/94157

При выплате организацией вознаграждения обладателям права следования при перепродаже оригиналов произведений указанная организация признается налоговым агентом и обязана исчислить, удержать и перечислить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц. При этом организации, выполняя предусмотренные законодательством о налогах и сборах обязанности налоговых агентов, должны предпринимать все возможные усилия по идентификации налогоплательщиков, получающих от них доход.

Письмо от 28 сентября 2022 г. № 03-04-06/93642

Учитывая, что безотчетные суммы, выплачиваемые работникам в период их пребывания в командировках на территориях ДНР и ЛНР в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками, в данном перечне не поименованы, упомянутые суммы облагаются налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Письмо от 28 сентября 2022 г. № 03-04-05/93631

Оснований для освобождения от налогообложения доходов в виде ежемесячного вознаграждения, выплачиваемого по договору об осуществлении опеки или попечительства, а также по договору о патронатной семье, в данной статье не содержится. В этой связи вышеуказанные доходы физических лиц подлежат налогообложению в установленном порядке с применением ставки, предусмотренной статьей 224 НК РФ.

Письмо от 9 сентября 2022 г. № 03-04-05/87519

Если недвижимое имущество возвращено в собственность дарителя в связи с расторжением договора дарения, то у физического лица - одаряемого не возникает налогооблагаемого дохода в виде полученного ранее по такому договору в дар недвижимого имущества.

Письмо от 7 сентября 2022 г. № 03-04-06/86960

При аннулировании Банком России лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг доверительному управляющему депозитарий, осуществляющий вышеуказанные выплаты, признается налоговым агентом на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 226.1 НК РФ с даты прекращения действия указанной лицензии.

Письмо от 14 сентября 2022 г. № 03-04-06/88989

Если в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором заработная плата за исполнение трудовых обязанностей в декабре (в одном налоговом периоде) выплачивается в январе следующего календарного года (в другом налоговом периоде), то в таком случае соответствующий доход относится к другому налоговому периоду.

Письмо от 8 сентября 2022 г. № 03-04-05/87274, от 26 августа 2022 г. № 03-04-06/83332

Поскольку компенсация расходов по найму жилых помещений иногородним работникам осуществляется работодателем на основе локального нормативного акта организации (трудового договора), а не в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления, такая компенсация подлежит обложению налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Письмо от 8 сентября 2022 г. № 03-04-06/87277

Учитывая, что брокерский счет клиента открывается и ведется брокером на основании договора на брокерское обслуживание, то в случае, если банк-брокер производит выплаты физическому лицу доходов в виде процентов, начисляемых на остаток денежных средств, учитываемых на брокерском счете, полагаем, что обязанности по предоставлению соответствующей информации в отношении указанных процентов в соответствии с пунктом 4 статьи 214.2 НК РФ не предусмотрено.

Вместе с тем при выплате указанного дохода исчисление, удержание и перечисление соответствующих сумм налога на доходы физических лиц производятся в общеустановленном порядке в соответствии с положениями статьи 226 НК РФ.

Письмо от 6 сентября 2022 г. № 03-04-05/86450

У организации-работодателя не возникает обязанности налогового агента по удержанию налога на доходы физических лиц с денежных средств, начисленных умершему работнику, а также с указанных сумм при их выплате в установленном порядке членам его семьи.

Краткий обзор налоговых новостей за ноябрь 2022

Транспортный налог

Письмо от 22 сентября 2022 г. № 03-05-05-04/91800

Стартовая платформа "Одиссей" не является объектом обложения транспортным налогом в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 358 НК РФ.

Страховые взносы

Письмо от 28 сентября 2022 г. № 03-04-05/93631

Учитывая, что лица, являющиеся получателями страховой пенсии, исполняющие свои обязанности возмездно по договору о приемной семье либо по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании), не являются застрахованными в системах обязательного пенсионного, обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательного медицинского страхования как работающие граждане, то вознаграждения в их пользу не признаются объектом обложения страховыми взносами на основании вышеприведенного подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ.

В случае если выплаты по договорам о приемной семье либо по договорам о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) производятся в пользу лиц, не являющихся получателями страховых пенсий, то такие выплаты облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке и с учетом положений Федерального закона от 14.07.2022 N 239-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 18 и 19 Федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" с 01.01.2023 по единым тарифам страховых взносов, установленным пунктом 3 статьи 425 НК РФ.

Письмо от 1 сентября 2022 г. № 03-15-06/85285

Если организация выплатила работнику на основании решения суда сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, который относится к предыдущим расчетным (отчетным) периодам, то организации необходимо представить уточненные расчеты по страховым взносам за соответствующие предыдущие расчетные (отчетные) периоды.

При этом исходя из положений пункта 1.2 раздела I "Общие положения" Порядка уточненный расчет представляется в налоговый орган по форме, действовавшей в том расчетном (отчетном) периоде, за который производится перерасчет базы для исчисления страховых взносов и сумм страховых взносов.

Письмо от 1 сентября 2022 г. № 03-04-06/85300

На денежную компенсацию, выплачиваемую работнику работодателем за нарушение установленного срока выплаты заработной платы, не распространяется действие статьи 422 НК РФ, и, следовательно, данная компенсация подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплата в рамках трудовых отношений.

УСН

Письмо от 28 сентября 2022 г. № 03-11-11/93814

Принимая во внимание, что применение УСН носит уведомительный, а не разрешительный характер, правопреемник реорганизованной в форме преобразования организации сохраняет право на применение данного специального налогового режима.

НДД

Письмо от 9 сентября 2022 г. № 03-06-06-01/87563

В связи с этим перевод скважины в категорию бездействующей в соответствии с Правилами до истечения трех последовательных налоговых периодов после налогового периода, в котором она была введена в эксплуатацию, не является основанием для прекращения использования объекта амортизируемого имущества, предусмотренного подпунктом 4 пункта 4 статьи 333.48 НК РФ, и, соответственно, доходы при расчете НДД в данном случае не подлежат увеличению.

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