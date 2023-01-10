Налоги, взносы, пошлины

Новостной дайджест по налогам за декабрь 2022

Дайджест составляется на основании ежедневного анализа налоговых событий.

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Содержание

  • НДФЛ или ПСН при возмещении затрат на систему быстрых платежей.
  • НДФЛ и страховых взносах при компенсации за задержку зарплат.
  • Освобождение от НДФЛ помощи студентам.
  • НДФЛ при прощении долга по ипотеке.
  • Применение единого налогового счета управляющей компанией ПИФа.
  • Налог на прибыль при возврате вклада в имущество.
  • Учет по УСН пожертвований в виде основных средств.
  • НДС по обеспечительному платежу.
  • Повышение пошлины за расторжение брака.
  • Амортизация служебной квартиры.
  • НДФЛ при возмещении стоимости автомобиля.
  • Страховые взносы по выплатам дистанционному работнику.
  • НДФЛ при продаже квартиры обманутым дольщиком.
  • Налог на самозанятых и страховые взносы при сдаче в аренду имущества.
  • Вычет по НДФЛ на ребенка при разводе родителей.
  • Земельный налог при сносе жилого фонда.
  • Остаточная стоимость имущества, учитываемого по МСФО / IFRS.
  • Значение символа нового года Кролика для налогов.
  • Значение символа нового года Кота для налогов.
  • Инвествычет при хищении основного средства и реорганизации налогоплательщика.
  • НДС по обязательным безвозмездным услугам.
  • Учет списанной кредиторской задолженности субъектом игорного бизнеса.

Другие материалы

  • Обзор Писем Минфина по налогам за октябрь 2022 – ссылка

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