Новостной дайджест по налогам за декабрь 2022

Содержание
- НДФЛ или ПСН при возмещении затрат на систему быстрых платежей.
- НДФЛ и страховых взносах при компенсации за задержку зарплат.
- Освобождение от НДФЛ помощи студентам.
- НДФЛ при прощении долга по ипотеке.
- Применение единого налогового счета управляющей компанией ПИФа.
- Налог на прибыль при возврате вклада в имущество.
- Учет по УСН пожертвований в виде основных средств.
- НДС по обеспечительному платежу.
- Повышение пошлины за расторжение брака.
- Амортизация служебной квартиры.
- НДФЛ при возмещении стоимости автомобиля.
- Страховые взносы по выплатам дистанционному работнику.
- НДФЛ при продаже квартиры обманутым дольщиком.
- Налог на самозанятых и страховые взносы при сдаче в аренду имущества.
- Вычет по НДФЛ на ребенка при разводе родителей.
- Земельный налог при сносе жилого фонда.
- Остаточная стоимость имущества, учитываемого по МСФО / IFRS.
- Значение символа нового года Кролика для налогов.
- Значение символа нового года Кота для налогов.
- Инвествычет при хищении основного средства и реорганизации налогоплательщика.
- НДС по обязательным безвозмездным услугам.
- Учет списанной кредиторской задолженности субъектом игорного бизнеса.
Другие материалы
Обзор Писем Минфина по налогам за октябрь 2022 – ссылка