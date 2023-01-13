Законопроекты

Защита граждан от телефонного спама

Рассматривается предложение по ограничению распространения рекламного спама.

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Авторы предложения

Законопроект № 268358-8 подготовлен представителями от Справедливой России: Депутаты ГД С.М.Миронов, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, А.А.Кузнецов, Я.В.Лантратова, А.А.Ремезков, В.К.Гартунг, Д.Г.Гусев.

Содержание предложения

Рассылка голосовых сообщений по сетям телефонной связи и подвижной радиотелефонной связи (далее также - рассылка) должна осуществляться при условии получения предварительного согласия абонента, выраженного посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение такой рассылки.

Рассылка признается осуществленной без предварительного согласия абонента, если заказчик рассылки в случае осуществления рассылки по его инициативе или оператор телефонной связи и подвижной радиотелефонной связи, в случае осуществления рассылки по инициативе оператора телефонной связи и подвижной радиотелефонной связи, не докажет, что такое согласие было получено.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что законопроект направлен на защиту законных интересов и конституционных прав граждан от телефонного спама, распространяемого посредством голосовых сообщений, и не нарушает прав на распространение рекламы с соблюдением требований ФЗ «О рекламе».

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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