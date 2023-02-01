Ограничение рекламы лекарств

Рассматривается предложение по защите потребителей от рекламы лекарственных препаратов (законопроект № 284952-8).

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР: депутаты ГД Л.Э.Слуцкий, Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, В.А.Кошелев, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, Ю.А.Напсо, сенаторы И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин.

Содержание поправок

Согласно законопроекту, реклама безрецептурных лекарственных препаратов не допускается иначе как на специализированных телевизионных каналах и в специальных радиопрограммах с участием медицинских и фармацевтических работников.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что навязчивая реклама лекарственных средств, распространяемая в теле- и радиопрограммах на общероссийских общедоступных телеканалах и радиоканалах и предлагающая чудодейственные лекарства от боли, простуды, гриппа, кашля, аллергии, стресса, для защиты печени, улучшения пищеварения, приводит к тому, что человек начинает заниматься самолечением.

Он идет и покупает в аптеке «чудодейственный» препарат, игнорируя необходимость обращения к врачу.

При этом болезнь не диагностируется врачом в начальной стадии, когда человека можно вылечить, а приобретает необратимый характер.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Материалы по правам потребителей

Обзор потребительского права за декабрь 2022 – ссылка.