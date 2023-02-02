Минутка налоговых новостей за январь 2023
Рассматриваются основные события в налоговой сфере за январь 2023.
Рассматриваются основные события в налоговой сфере за январь 2023.
Спрос на эту услугу вырос на 40% из-за снижения потребительской активности покупателей. Отсрочка оплаты покупок помогает поддерживать уровень продаж.
По новому разъяснению ФНС для уменьшения налогов по УСН и ПСН уплачивать фиксированные взносы надо не на ЕНП платежкой со статусом 01, а на конкретный КБК платежкой со статусом 02.
В сеть попали персональные данные клиентов и партнеров компании. Компании, которые работают с кассой Атол, проблем с транзакциями не заметили.
По привычке при общении с работодателями или будущими заказчиками вы заявляете о себе и говорите о действиях. Но противоположную сторону в этом разговоре интересуют результаты. Вот пример.
Исполнители будут быстрее осваивать бюджетные средства, а правоохранители все также продолжат контролировать госзакупки.
Первый квартал – сезон камеральных проверок. Отчетность за прошлый год сдают большинство организаций и некоторые ИП. Расскажем, что из себя представляет камеральная налоговая проверка и как она проводится.
Проводки по больничному листу зависят от многих факторов, например, от того, из какого источника начисляется пособие, какой вид деятельности ведет предприятие, в каком регионе находится и т. д. В статье рассмотрены возможные варианты отражения начисления, оплаты и возмещения больничного в бухгалтерском учете.
Уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены согласны 43% мужчин. Остальные считают, что это противоречит традиционному семейному укладу.
Уведомление об исчисленных суммах налогов формируется только из программы 1С:Бухгалтерия, поэтому данные об удержанном НДФЛ необходимо перенести из программы 1С:Зарплата и управление персоналом через синхронизацию данных.
Если применяете упрощенные способы ведения учета, перечислите их в учетной политике (п. 3 ст. 8 Закона № 402-ФЗ).