НДФЛ и страховые взносы при оплате ночного такси работникам

Для многих налогоплательщиков 2023 год начался с технических проблем оператора ЭДО при проведении сверок с ФНС и невозможностью получить ответы на запросы. А для части тех, кому все-таки удалось увидеть справку о состоянии расчетов с бюджетом, – с неприятных сюрпризов в виде сальдо, не соответствующего данным учета.