Законопроекты

Штраф за принятие на работу лица, подлежащего призыву, без военно-учетных документов

Рассматривается предложение по установлению ответственности за принятия на работу лица без военно-учетных документов (законопроект № 283349-8).

Версия для печати

Инициатор предложения

Законопроект подготовлен Законодательным собранием Калужской области

Содержание предложения

Согласно законопроекту заключение трудового договора с военнообязанным или лицом, подлежащим призыву на военную службу, не представившими документы воинского учета, влечет наложение административного штрафа:

  • на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

  • на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;

  • на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что указанные изменения позволят повысить эффективность мероприятий по воинскому учету, так как будут способствовать более ответственному отношению трудоустраивающихся граждан и потенциальных работодателей к своим обязанностям по воинскому учету.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Обзоры по военным вопросам

Обзор военного права за декабрь 2022 – ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

Электронные подписи

Как получить электронную подпись через ОФД. Новый способ без посещения ФНС

Появилась возможность оформить заявку и получить КЭП с помощью нового сервиса от Платформы ОФД. Теперь ее можно заказать прямо со своего рабочего места. Налоговую посещать не нужно, а идентификацию личности можно пройти в отделении Сбербанка.

Как получить электронную подпись через ОФД. Новый способ без посещения ФНС
Пользователи интернета

Сайты просят установить сертификат от Минцифры для оплаты покупок

У Сбербанка 15 февраля 2022 года заканчивается срок действия иностранного сертификата, поэтому сайты-партнеры предлагают установить TLS-сертификат или отечественный браузер. Можно этого не делать, интернет-эквайринг «Сбера» будет работать.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Вебинары для бухгалтеров

💡 Запишитесь на вебинар, который поможет с годовой отчетностью: рекомендации аудиторов, новые ФСБУ, изменения

Сообщество профессиональных бухгалтеров спешит на помощь. При составлении годовой отчетности нужно учесть массу изменений и актуальные рекомендации аудиторов. Бухотчетность за год составлять с учетом новых ФСБУ.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как актуализировать сальдо ЕНС

Для многих налогоплательщиков 2023 год начался с технических проблем оператора ЭДО при проведении сверок с ФНС и невозможностью получить ответы на запросы. А для части тех, кому все-таки удалось увидеть справку о состоянии расчетов с бюджетом, – с неприятных сюрпризов в виде сальдо, не соответствующего данным учета.

Как актуализировать сальдо ЕНС

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

Возврат переплаты или зачет средств с ЕНС: как оформить

Введение с 2023 года единого налогового счета в корне изменило порядок возврата и зачета переплаты по налогам. Вместо понятий «излишне уплаченный» и «удержанный налог» теперь используется термин «положительное сальдо по ЕНС». Рассмотрим подробнее, как в 2023 году вывести или зачесть переплату по ЕНС.

Возврат переплаты или зачет средств с ЕНС: как оформить
Читать еще