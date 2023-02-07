Штраф за принятие на работу лица, подлежащего призыву, без военно-учетных документов

Инициатор предложения
Законопроект подготовлен Законодательным собранием Калужской области
Содержание предложения
Согласно законопроекту заключение трудового договора с военнообязанным или лицом, подлежащим призыву на военную службу, не представившими документы воинского учета, влечет наложение административного штрафа:
на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что указанные изменения позволят повысить эффективность мероприятий по воинскому учету, так как будут способствовать более ответственному отношению трудоустраивающихся граждан и потенциальных работодателей к своим обязанностям по воинскому учету.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Обзоры по военным вопросам
Обзор военного права за декабрь 2022 – ссылка.