Ограничение продаж энергетиков и запрет рекламы лекарств в обзоре потребительского права

Права потребителей за январь 2023

Ограничение продаж безалкогольных энергетиков – законопроект № 273183-8

В ГД рассматривается законопроект об ограничении розничной продажи и потребления безалкогольных тонизирующих и безалкогольных энергетических напитков.

Согласно проекту, не допускается продажа энергетиков на территории детских, молодежных, образовательных, медицинских организаций.

Также не допускается потребление (распитие) безалкогольных энергетических напитков лицами в возрасте до восемнадцати лет (несовершеннолетними) в общественных местах.

В пояснительной записке указывается, что учитывая, что содержание кофеина в энергетических напитках обычно составляет верхний допустимый суточный уровень потребления (от 150 до 320 мг/л), при допустимом его потреблении 150 мг в сутки, и то, что выпуск тонизирующих напитков производится в упаковках объемом 250 мл и более, и не исключая возможности употребления тонизирующего напитка молодым человеком более одной упаковки в день, это может привести к негативному влиянию на здоровье.

Ограничение рекламы лекарств – законопроект № 284952-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому реклама безрецептурных лекарственных препаратов не допускается иначе как на специализированных телевизионных каналах и в специальных радиопрограммах с участием медицинских и фармацевтических работников.

В пояснительной записке указывается, что навязчивая реклама лекарственных средств, распространяемая в теле- и радио- программах на общероссийских общедоступных телеканалах и радиоканалах и предлагающая чудодейственные лекарства от боли, простуды, гриппа, кашля, аллергии, стресса, для защиты печени, улучшения пищеварения, приводит к тому, что человек начинает заниматься самолечением.

Он идет и покупает в аптеке «чудодейственный» препарат, игнорируя необходимость обращения к врачу. При этом болезнь не диагностируется врачом в начальной стадии, когда человека можно вылечить, а приобретает необратимый характер.

Комментарий к налоговым событиям за январь 2023

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