Отмена пошлины при нотариальном удостоверении доверенности

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Обзор Писем Минфина по налогам за ноябрь 2022 - ссылка.
Рассматривается предложение об освобождении от уплаты Госпошлины при нотариальном заверении доверенности (законопроект 297999-8).
Обзор Писем Минфина по налогам за ноябрь 2022 - ссылка.
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Один из способов учесть фиксированные взносы для уменьшения налогов по УСН и ПСН – уплатить их платежкой со статусом 02 и КБК взносов. Но формировать такую платежку ИП должен самостоятельно. Помощи от налоговиков не ждите.
Предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков производится в соответствии с утвержденным в организации или у ИП графиком. Но часто работники просят перенести отпуск на другое время по разным причинам. Разберемся, обязан ли работодатель согласовать такой перенос и как его оформить.
Будет новый порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами, в котором пропишут возможность использования 24 дня подряд в течение года.
На практикуме разобрали: 1) варианты безналогового финансирования компании учредителем. 2) как рассчитать и выплатить дивиденды в 2023 без ошибок? 3) как учесть выход участника из общества с ограниченной ответственностью. 4) шесть нестандартных ситуаций по операциям с учредителями.
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Служба оптимизировала процесс выбора оператора электронного документооборота среди всех существующих. В списке есть даже совсем малые компании, с числом абонентов <100.
С 1 марта заработает норма о рассрочке страховых взносов за 2 и 3 кварталы 2022 года, по которым была отсрочка.
Хотела рассказать про FinCore’23 еще на прошлой неделе, но ̶в̶е̶т̶р̶я̶н̶к̶а̶ ̶у̶ ̶д̶о̶м̶а̶ш̶н̶и̶х̶ ̶ этот пост в Трибуне будто сам выбрал предпраздничную дату. Потому что завтра – День защитника отечества. А чуть не главные мужчины у нас теперь кто? Правильно – айтишники.
В некоторых случаях платить нотариусу за удостоверение доверенности не придется.