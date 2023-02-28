Смягчение наказания по налоговым преступлениям
Рассматривается предложение по смягчению уголовной ответственности за налоговые преступления (законопроект № 301951-8).
Рассматривается предложение по смягчению уголовной ответственности за налоговые преступления (законопроект № 301951-8).
При сдаче декларации по НДС через ТКС оператор ЭДО формирует электронный документ «Подтверждение даты отправки» (ПДО), который содержит дату и время отправки документа в ИФНС.
Использование онлайн-касс и ОФД обязательно практически для всех сфер бизнеса. Часто предпочитают подключать ККТ даже те предприниматели, которым можно их не использовать. Поэтому проясним еще раз важные вопросы о работе с инфраструктурой и сервисами, связанными с соблюдением закона 54-ФЗ.
Сейчас норму для суточных госслужащих устанавливают нормативкой региональных или местных властей. Но как правило, прописывают необлагаемый минимум – 100 рублей в день.
Встал вопрос о переходе на «1С:ERP», но вы не уверены в производительности системы? Справится ли она с вашими объёмами данных и как узнать это до покупки и внедрения? Отвечаем в статье.
Предоставление недостоверных сведений о происхождении товара из ЕАЭС одним из участников спровоцировало снижение цены контракта для победителя.
ВУЗы начнут переходить с Болонской системы образования на традиционную уже в 2023-2024 учебном году. Ранее выданные дипломы будут признаваться.
Кредитная организация попала в санкционный список Госдепартамента США. Сейчас банк ждет разъяснений от зарубежных партнеров.
Предложили внести поправку в статью 333-35 НК РФ в части госпошлины за выдачу паспорта и водительского удостоверения в случае их утери или порчи.
Их оштрафуют только, если пользователи электросамокатов создадут угрозу безопасности дорожного движения. Такие полномочия есть у участковых и сотрудников Госавтоинспекции.
За год банк разорвал связи с 30 крупными российскими клиентами и сократил свой корпоративный портфель кредитов российскому бизнесу.