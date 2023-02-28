Законопроекты

﻿Смягчение наказания по налоговым преступлениям

Рассматривается предложение по смягчению уголовной ответственности за налоговые преступления (законопроект № 301951-8).

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Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Другие материалы

  • Обзор писем Минфина по налогам за декабрь 2022 - ссылка.

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