Материалы по НДС
ТОП 10 разъяснений Минфина по НДС за 2021 – ссылка.
Рассматриваются последствия по НДС при реализации арестованного имущества
ТОП 10 разъяснений Минфина по НДС за 2021 – ссылка.
Открываем дискуссию. Интересно узнать, много ли людей, которые работают на одну компанию десять-двадцать лет? Сколько в среднем вы сидите на одном рабочем месте?
Средства можно перевести в лирах. Ограничения наложены только на переводы в долларах и евро.
С наступлением 2023 года обновились программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Расскажем, что изменилось.
Лаконично пройдемся по всем налогам и декларациям, которые вы должны сдать в годовой отчетности. И расскажем, что поможет сдать ее без нервотрепки.
Вы главное согласие супруги получите...
начало рабочей недели. А как у вас?
Не так давно удивительная новость шокировала бизнес-сообщества: работник из Тюмени отсудил у руководства 5 млн рублей за то, что ему своевременно не проиндексировали зарплату. Меж тем, его работодатель мог выиграть процесс – если бы иначе сформулировал Положение об оплате труда.
Сейчас, наверное, трудно даже представить, что когда-то люди обходились без штрих-кода, но такое было, и было совсем недавно. О том, кто и как решил эту проблему - в нашей публикации
Проводим нашу первую большую конференцию для всех бухгалтеров, кадровиков и руководителей: топ-эксперты расскажут о самых болевых точках 2023 года.
В общем случае если организация год не сдает отчетность и нет движений по счетам, ее могут исключить из ЕГРЮЛ как недействующую. Но к садоводческим, огородническим или дачным объединениям граждан – подход особый.