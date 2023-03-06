Законопроекты

НДС при реализации арестованного имущества

Рассматриваются последствия по НДС при реализации арестованного имущества

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Материалы по НДС

ТОП 10 разъяснений Минфина по НДС за 2021 – ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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Зарплата

Индексация зарплат: какова цена ошибки 

Не так давно удивительная новость шокировала бизнес-сообщества: работник из Тюмени отсудил у руководства 5 млн рублей за то, что ему своевременно не проиндексировали зарплату. Меж тем, его работодатель мог выиграть процесс – если бы иначе сформулировал Положение об оплате труда.

Индексация зарплат: какова цена ошибки 

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Как появился штрих-код

Сейчас, наверное, трудно даже представить, что когда-то люди обходились без штрих-кода, но такое было, и было совсем недавно. О том, кто и как решил эту проблему - в нашей публикации

Как появился штрих-код
Регистрация и ликвидация бизнеса

Садовое товарищество не исключат из ЕГРЮЛ за несдачу отчетности

В общем случае если организация год не сдает отчетность и нет движений по счетам, ее могут исключить из ЕГРЮЛ как недействующую. Но к садоводческим, огородническим или дачным объединениям граждан – подход особый.

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